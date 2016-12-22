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Halep'te tahliyeler tamamlandı

Suriye'nin Halep şehrinde başlayan tahliyelerin, son konvoyun da muhaliflerin kontrolündeki Raşidin'e ulaşmasıyla tamamlandığı bildirildi

22 Aralık 2016 Perşembe, 12:35:05 Güncelleme: 13:30:21 DHA

Suriye'de varılan anlaşma ile Halep'ten başlayan tahliyeler, 25 otobüs ve 700 araçlık son konvoyun muhaliflerin kontrolündeki Raşidin bölgesine ulaşmasıyla tamamlandı.

Tahliyesi gerçekleşen Suriyelilere bölgede hazır bekleyen İnsani Yardım Vakfı (İHH) acil yardım ekibi tarafından gıda paketleri ulaştırıldı. Bunun yanı sıra bölgede bulunan Uluslararası Doktorlar Derneği üyeleri de hasta ve yaralılara ilk müdahalede bulunup, durumu ağır olanları Türkiye'ye sevk etti.

BİN KİŞİLİK ÇADIR KENTİN KURULUMU TAMAMLANDI

Bölgedeki çalışmaları koordine etmek için Raşidin'de bulunan İHH Yönetim Kurulu Üyesi İzzet Şahin, bin kişilik çadır kent kurulumunun tamamlandığını söyledi. Halep'ten tahliye edilen mültecilerin en kısa zamanda çadır kente yerleştirileceklerini ifade eden Şahin, devamında da her türlü yardımda bulunmaya devam edeceklerini belirtti.

Gerçekleşen son tahliyeler ile Halep'te kimsenin kalmadığını belirten Şahin, "An itibari ile 25 otobüs ve 700 araç buraya geldi, temenni ediyoruz ki Halep'te artık kimse kalmamıştır" dedi.

Öte yandan İdlib'de muhaliflerin kontrolündeki Fua ve Kefraya'daki Şii köyleri de karşılıklı takas sonucunda tahliye edildi. Tahliye edilen Şiilere de İHH görevlileri tarafından yardımlar yapıldığı kaydedildi.

 

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