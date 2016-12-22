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Moskova metrosunda patlama: 4 yaralı

Rusya'nın başkenti Moskova'da, metro istasyonunun alt geçidinde onarım yapıldığı sırada gaz tüpünden kaynaklanan patlamada 4 kişinin yaralandığı bildirildi

22 Aralık 2016 Perşembe, 12:54:42 Güncelleme: 13:12:54 HABERTURK.COM

Rusya'nın başkenti Moskova'daki bir metroda sızıntı yapan gaz tüpünden kaynaklanan patlama sonucu 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

Rus basınında yer alan haberlere göre Kolomenskaya metro istasyonunun alt geçidinde meydana geldiği belirtilen patlama sırasında gaz tüpü, alt geçitte onarım yapan kaynakçılar tarafından kullanılıyordu.

Patlamanın yangına sebep olduğu fakat alevlerin hemen söndürüldüğü aktarıldı.

Metro istasyonunun patlama yaşanan bölgesi olayın ardından kapatıldı.

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  • Misafir 23 dakika önce
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