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DÜNYA

Halepli Bana'dan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na teşekkür

Halep'teki tahliyelerin ardından Türkiye'ye getirilen Halepli Bana, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun kendisine hediye ettiği tablet için teşekkür ederek, "Sizi seviyorum" dedi

22 Aralık 2016 Perşembe, 14:53:55 Güncelleme: 14:56:30

Suriye’nin doğu Halep bölgesindeki katliamı, annesiyle beraber dünyaya sosyal medya üzerinden duyuran 7 yaşındaki Bana el-Abed, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na, kendisine tablet bilgisayar hediye ettiği için teşekkür etti.

Bana, sosyal medya hesabından yayınladığı görüntülü mesajında, tahliye olarak Türkiye'ye getirilmelerinin ardından görüştüğü ve sosyal medya üzerinden mesajlarını duyurabilmesi için kendisine tablet bilgisayar ve kardeşlerine oyuncak hediye eden Bakan Çavuşoğlu'na, "Merhaba arkadaşım Sayın Çavuşoğlu. Hediye için teşekkür ederim. Sizi seviyorum. Kendim ve Halep'in bütün çocukları için size teşekkür ediyorum." dedi.

Çavuşoğlu da Bana'ya "En iyi arkadaşım Bana, ben de seni çok seviyorum." mesajıyla yanıt verdi.

Bana, daha önce de Halep'teki ateşkes ve tahliye sürecinde Bakan Çavuşoğlu'na sosyal medya üzerinden mesaj atarak yardım çağrısında bulunmuş, Bakan Çavuşoğlu da kuşatma altındaki diğer sivillerle birlikte Bana'nın ailesini güvenli şekilde kurtarma sözü vermişti.

Bana ve ailesi, doğu Halep'ten Türkiye sınırında muhaliflerin kontrolündeki İdlib'e tahliye edilmiş, ardından Türkiye’ye getirilmişti.

Küçük kız ve annesi Fatma, 3 ay önce Twitterda açtıkları hesapla dünyaya, katliamın sona ermesi için harekete geçme çağrısı yapıyordu.

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