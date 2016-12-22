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ABD, 40 bin dönümlük araziyi Tokyo'ya devretti

ABD'nin, Japonya'nın Okinawa eyaletindeki askeri üssünden 40 bin dönümlük araziyi Tokyo hükümetine devretmesiyle, iki ülke arasında 1972'den beri en büyük arazi devri yapılmış oldu

22 Aralık 2016 Perşembe, 15:23:15 Güncelleme: 16:32:33 AA

ABD, Japonya'nın Okinawa eyaletindeki askeri üssünden 40 bin dönümlük alanı Tokyo hükümetine törenle devretti.

Kyodo haber ajansına göre, Japonya Hükümet Sözcüsü Yoşihide Suga ve ABD'nin Tokyo Büyükelçisi Caroline Kennedynin katılımıyla Okinawanın Nago kentinde düzenlenen törende, 1972'den bu yana ABD'den Tokyo hükümetine en büyük arazi devri yapıldı.

Törene, ABD'nin Japonya'daki askeri varlığına karşıtlığıyla bilinen Okinawa Valisi Takeşi Onaga katılmadı.

Okinawa'da ABD'ye ait 32 üs bulunuyor. Askeri üsler, adanın yüzölçümünün yüzde 25'ini kaplıyor. ABD'nin Japonya'da görevli 50 bin askerinden 18 bin 600'ü Okinawa'da bulunuyor ve bölge sakinlerinin çoğu, "suç oranının, gürültü kirliliğinin ve kaza riskinin arttığı" gerekçesiyle üssün adadan tamamen taşınmasını istiyor.

 

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