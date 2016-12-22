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DÜNYA

Trump Netanyahu'ya destek çıktı

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Obama'ya BMGK'nın karar tasarısını veto etme çağrısının ardından Trump da tasarının veto edilmesi gerektiğini savundu

22 Aralık 2016 Perşembe, 16:47:58 Güncelleme: 17:08:27 HABERTURK.COM

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Barack Obama’ya Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu’nda (BMGK) oylanacak Yahudi yerleşim birimleri faaliyetlerinin durdurulması karar tasarısını veto etme çağrısında bulundu.

AA'nın haberine göre Netanyahu’nun yaptığı yazılı açıklamada, "ABD, BMGK’da İsrail aleyhine oylamaya sunulacak olan karar tasarısını veto etmelidir." ifadelerine yer verildi.

ABD'nin 45'inci başkanı seçilen Donald Trump da yayınladığı açıklamada, tasarının veto edilmesi gerektiğini savundu.

Trump, Twitter paylaşımında, "BMGK'da İsrail'i içeren karar tasarısı veto edilmelidir" dedi.

BUGÜN OYLANACAK

İspanya’nın dönem başkanlığını yürüttüğü BMGK'da bugün, İsrail’in başta işgal altındaki Doğu Kudüs’te olmak üzere Filistin topraklarında Yahudi yerleşim birimi inşa etme faaliyetlerinin durdurulmasını öngören karar tasarısı oylanacak.

Karar tasarısına göre ayrıca, İsrail’in 1967 sınırları üzerinde inşa ettiği Yahudi yerleşim birimleri illegal sayılacak.

Karar tasarısının onaylanması durumunda İsrail’den başta Doğu Kudüs’te olmak üzere Filistin topraklarında Yahudi yerleşim birimlerini “hemen” durdurması ve hukuki yükümlülüklerine bağlı kalması talep edilecek.

Karar tasarısının onaylanması için BMGK’nın daimi üyeleri ABD, Rusya, İngiltere, Fransa ve Çin tarafından veto edilmemesi ve geçici en az 9 üyenin onayını alması gerekiyor.

İsrail’in Yahudi yerleşim birimleri, Nisan 2014’te Filistin-İsrail barış görüşmelerinin durdurulmasına sebep olan en temel faktörü olarak biliniyor.

 

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