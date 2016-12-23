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astana görüşmeleri
DÜNYA

Rusya: Astana görüşmeleri Ocak ayında yapılacak

Ocak ayında Astana'daki görüşmelerde Suriye genelinde ateşkesin ele alınacağı bildirildi

23 Aralık 2016 Cuma, 10:01:06 Güncelleme: 11:01:23 HABERTURK.COM

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Suriye'de ulusal bir ateşkesin sağlanması konusunun Ocak ayında Astana görüşmelerinde ele alınacağını bildirdi.

Türkiye, Rusya ve İran'ın dışişleri bakanlarının Moskova'daki toplantılarının ardından yayınladığı ortak bildiride, Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev'in Suriye barış görüşmelerinin Astana'da yapılmasına dair davetinin not edildiği yer almıştı. 

Reuters'ın haberine göre Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Gennady Gatilov, Moskova, Ankara ve Tahran tarafından desteklenen yeni Suriye barış müzakerelerinin Ocak ayının ortasında yapılmasının planlandığını bildirdi.

Gatilov, Suriye genelinde bir ateşkesin sağlanması için neler yapılması gerektiğini konusuna odaklanılacağı beklentisi içinde olduğunu söyledi.

Türkiye, Rusya ve İran'ın dışişleri ve savunma bakanları Suriye'nin geleceğini görüşmek üzere Moskova'da bu hafta başında toplantı gerçekleştirmişti.

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YORUMLAR 6
  • Misafir 23 dakika önce
    rusya kim ki müslüman ülkesi olan suriye hakkinda karar aliyor cok yazik
  • Misafir 1 saat önce
    HAYIR OLSUN SONUMUZ
  • Misafir 1 saat önce
    Yeni dünya lideri rusya mı oldu şimdi? abd bu duruma kayıtsız kalacak mı? izleyip görelim.
  • Misafir 1 saat önce
    abd rusya iyi polis kötü polis
  • Misafir 1 saat önce
    amerika nın da arkası, arkasının da arkası var
  • Misafir 2 saat önce
    Heehe amerika oyun dışı
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