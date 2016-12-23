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Olay başkandan BM temsilcisine bol küfürlü yanıt!

Filipinler lideri Rodrigo Duterte, kendisinin yargı önüne çıkması gerektiğini söyleyen BM temsilcisine küfürler yağdırdı

23 Aralık 2016 Cuma, 10:19:19 Güncelleme: 10:29:53 HABERTURK.COM

Filipinler lideri Rodrigo Duterte, kendisinin yargılanmasını isteyen Birleşmiş Milletler temsilcisine çok sert sözlerle yüklendi.

Bir televizyon programında, "Bu adam ya şakacı ya da çılgın." konuşan Duterte, hedefindeki BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeid Ra'ad Al Hussein'e defalarca kez 'aptal' dedi.

Konuşması boyunca sert üslubunu sürdüren Filipinler lideri, "BM yetililileri orada oturuyorsunuz ve maaşlarınızı biz ödüyoruz. Seni salak, bana ne yapacağımı söyleme. Bu hakkı sana kim verdi? Çeneni kapa çünkü beynin bunun için yetersiz. Okula geri dön. Birleşmiş Milletler diplomasiyi bilmiyor, sen de Birleşmiş Milletler çalışanının nasıl davranması gerektiğini bilmiyorsun. Benimle bu şekilde konuşmayacaksın, seni o. çocuğu." ifadelerini kullandı.

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, yaptığı bir konuşmada 90'lı yılların sonunda, Davao Belediye Başkanlığı'nı yürütürken 3 suçluyu bizzat infaz ettiğini açıklamış ve bunu polise cesaret vermek için yaptığını söylemişti.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeid Ra'ad Al Hussein, bu açıklamalar sonrasında Duterte'nin yargılanmasını talep etmişti.

Geçtiğimiz Haziran ayında Filipinler Devlet Başkanlığına seçilen Duterte, göreve gelir gelmez ülkede çok yaygın olan uyuşturucu çetelerine karşı savaş açmış, yapılan polis operasyonlarında 6000 kişi hayatını kaybetmişti.

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