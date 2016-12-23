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DÜNYA

Donald Trump'tan çok ilginç 'bıyık' kararı!

ABD başkanı seçilen Donald Trump'ın Dışişleri Bakanlığı için adaylardan biri olan John Bolton'ı bıyıklı olduğu için tercih etmediği belirtildi

23 Aralık 2016 Cuma, 11:46:16 Güncelleme: 12:32:38 HABERTURK.COM

Kritik Dışişleri Bakanlığı görevi için seçeneklerini değerlendiren Donald Trump'ın potansiyel adaylardan birini ilginç bir nedenle devre dışı bıraktığı ortaya çıktı.

Independent'da yer alan habere göre, Donald Trump ABD'nin eski Birleşmiş Milletler elçisi John Bolton'ı, fırça bıyıkları nedeniyle Dışişleri Bakanı adaylığından eledi.

İsmini vermemek koşuluyla konuşan Donald Trump'a yakın kaynaklardan biri; "Donald bu tip bıyıkları pek sevmez. Donald Trump'a gerçekten yakın olan kişilerin hiçbirinde bu tarz bıyık ve ya sakal görebileceğinizi düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.

Trump'ın insanların dış görünüşlerine oldukça önem verdiğini belirten kaynak; "Bu onun konuştuğu dil. Estetiğe oldukça önem verir. Ona, bir iş için fazlaca kalifiye bir insanla gidebilirsiniz. Ama o kişi bu iş için uygun bir görüntüye sahip değilse, bu işi alamaz." şeklinde konuştu.

Daha önce ABD'nin Birleşmiş Milletler Büyükelçiliği görevini yapan John Bolton, Aralık ayı başında Donald Trump'la görüşmüştü.

 

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YORUMLAR 1
  • Misafir 23 dakika önce
    ülke yönetecek bu adam, düşünün
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