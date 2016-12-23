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suriye
DÜNYA

Rusya: Suriye'nin tümünde ateşkese yaklaşıldı

Rusya Savunma Bakanlığı açıkladı...

23 Aralık 2016 Cuma, 12:18:51 Güncelleme: 12:31:38

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'nin tümünde ateşkes anlaşmasına yaklaşıldığını söyledi.

Reuters'ın haberine göre Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Halep'te muhaliflerin tahliyesinin tamamlandığını ve Suriye'de ateşkesin sağlanması için şartların oluştuğunu söyledi. 

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmesi sırasında Şoygu, "Benim görüşüme göre Suriye'nin tümünde ateşkes sağlanmasına çok yaklaştık" dedi.

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YORUMLAR 4
  • Misafir 12 dakika önce
    barış gelsin hep beraber topyekün pyd ve işide dalalım.
  • Misafir 14 dakika önce
    yaklasildi ne demek yaw ?
  • Misafir 16 dakika önce
    İşgal tamamladı
  • Misafir 20 dakika önce
    Insallah..bitir şu savaşı Rusyada rahatlıyalım
  • Misafir 21 dakika önce
    Ölmesin artık insanlar yeter
  • Misafir 26 dakika önce
    batılılar işe karışmadığında barış olabiliyor demek
  • Misafir 27 dakika önce
    suriye diye biryer kaldı mı ????
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