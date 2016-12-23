Rusya: Suriye'nin tümünde ateşkese yaklaşıldı

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'nin tümünde ateşkes anlaşmasına yaklaşıldığını söyledi.

Reuters'ın haberine göre Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Halep'te muhaliflerin tahliyesinin tamamlandığını ve Suriye'de ateşkesin sağlanması için şartların oluştuğunu söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmesi sırasında Şoygu, "Benim görüşüme göre Suriye'nin tümünde ateşkes sağlanmasına çok yaklaştık" dedi.