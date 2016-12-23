Rusya: Suriye'nin tümünde ateşkese yaklaşıldı

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'nin tümünde ateşkes anlaşmasına yaklaşıldığını söyledi.
Reuters'ın haberine göre Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Halep'te muhaliflerin tahliyesinin tamamlandığını ve Suriye'de ateşkesin sağlanması için şartların oluştuğunu söyledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmesi sırasında Şoygu, "Benim görüşüme göre Suriye'nin tümünde ateşkes sağlanmasına çok yaklaştık" dedi.
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YORUMLAR 4
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Misafir 12 dakika öncebarış gelsin hep beraber topyekün pyd ve işide dalalım.00
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Misafir 14 dakika önceyaklasildi ne demek yaw ?00
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Misafir 16 dakika önceİşgal tamamladı00
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Misafir 20 dakika önceInsallah..bitir şu savaşı Rusyada rahatlıyalım00
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Misafir 21 dakika önceÖlmesin artık insanlar yeter00
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Misafir 26 dakika öncebatılılar işe karışmadığında barış olabiliyor demek30
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Misafir 27 dakika öncesuriye diye biryer kaldı mı ????30
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