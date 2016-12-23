23 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
ivanka trump
DÜNYA

Trump'ın kızına uçakta şok protesto!

ABD başkanı seçilen Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump ve ailesi tatile gitmek için bindikleri uçakta şok bir protestoyla karşılaştı.

23 Aralık 2016 Cuma, 12:42:20 Güncelleme: 12:48:35 HABERTURK.COM

Yeni dönemde Beyaz Saray'da görev alması da beklenen Donald Trump'ın kızı ve damadı, Perşembe günü şok bir olay yaşadı.

Trump'ın kızı Ivanka Trump ve damadı Jared Kushner, 3 çocuklarıyla birlikte Noel tatilini değerlendirmek için New York'tan Hawaii'ye giden JetBlue uçağına bindi.

Ancak Trump ailesi, uçakta beklemedikleri bir protestoyla karşılaştı. Ivanka Trump ve ailesinin önünde oturan bir yolcu, Trump ailesini görünce, "Aman Allah'ım. Bu bir kabus." şeklinde söylenmeye başladı.

Görgü tanıklarının söylemlerine göre aynı kişi seçimleri hatırlatarak, "Onlar ülkemizi mahvetti, şimdi de uçuşumuzu mahvediyorlar." dedi.

Gerginliğin artması üzerine Trump ailesine sataşan yolcu uçaktan indirildi. JetBlue firması yayınladığı açıklamada, sözkonusu yolcunun uçaktan indirilerek, bir sonraki uçağa aktarıldığını belirtti.

Şirketin sözcüsü ise yaptığı açıklamada, "Politik duruşunuz ve ya fikirlerinizi umursamıyorum. Yanında çocukları olan bir kadına bu şekilde davranmak, Amerikalıların onaylayabileceği bir durum değil." ifadelerini kullandı.

Ivanka Trump ve ailesinin de San Francisco'da uçaktan inerek, gizli servisin kendileri için ayarladığı uçakla Hawaii'ye gittiği öğrenildi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Donald Trump'tan çok ilginç 'bıyık' kararı!
DÜNYA

Donald Trump'tan çok ilginç 'bıyık' kararı!
Donald Trump'ın 'Müslüman' planı!
DÜNYA

Donald Trump'ın 'Müslüman' planı!
Donald Trump, ABD'li savunma devlerini karşı karşıya getirdi
DÜNYA

Trump, ABD'li savunma devlerini karşı karşıya getirdi
Donald Trump'tan "nükleer silah" açıklaması
DÜNYA

Putin'in ardından Trump'tan da nükleer silah ...
Saddam'ın kızı Raghad: Babam hayatta olsaydı bu örgütler Irak'a giremezdi
DÜNYA

Saddam Hüseyin'in kızından flaş açıklamalar
İşte Beyaz Saray'ın yeni sözcüsü
DÜNYA

İşte Beyaz Saray'ın yeni sözcüsü
Olay başkandan BM temsilcisine bol küfürlü yanıt!
DÜNYA

OLAY BAŞKANDAN BM TEMSİLCİSİNE BOL KÜFÜRLÜ YANIT!
Kuzey Kore, Ban'a yüklendi: İnsan maskeli bukalemun
DÜNYA

KUZEY KORE, BAN'A YÜKLENDİ: İNSAN MASKELİ BUKALEMUN
Berlin saldırısı şüphelisi İtalya'da öldürüldü!
DÜNYA

BERLİN SALDIRISI ŞÜPHELİSİ İTALYA'DA ÖLDÜRÜLDÜ!
Rusya: Suriye'nin tümünde ateşkese yaklaşıldı
DÜNYA

RUSYA: SURİYE'NİN TÜMÜNDE ATEŞKESE YAKLAŞILDI
ABD Ankara Büyükelçisi John Bass'tan önemli açıklamalar
DÜNYA

"KARLOV SUİKASTININ ABD İLE BAĞLANTISI YOK"
Rusya: Astana görüşmeleri Ocak ayında yapılacak
DÜNYA

RUSYA: ASTANA GÖRÜŞMELERİ OCAK AYINDA YAPILACAK