Trump'ın kızına uçakta şok protesto!

Yeni dönemde Beyaz Saray'da görev alması da beklenen Donald Trump'ın kızı ve damadı, Perşembe günü şok bir olay yaşadı.

Trump'ın kızı Ivanka Trump ve damadı Jared Kushner, 3 çocuklarıyla birlikte Noel tatilini değerlendirmek için New York'tan Hawaii'ye giden JetBlue uçağına bindi.

Ancak Trump ailesi, uçakta beklemedikleri bir protestoyla karşılaştı. Ivanka Trump ve ailesinin önünde oturan bir yolcu, Trump ailesini görünce, "Aman Allah'ım. Bu bir kabus." şeklinde söylenmeye başladı.

Görgü tanıklarının söylemlerine göre aynı kişi seçimleri hatırlatarak, "Onlar ülkemizi mahvetti, şimdi de uçuşumuzu mahvediyorlar." dedi.

Gerginliğin artması üzerine Trump ailesine sataşan yolcu uçaktan indirildi. JetBlue firması yayınladığı açıklamada, sözkonusu yolcunun uçaktan indirilerek, bir sonraki uçağa aktarıldığını belirtti.

Şirketin sözcüsü ise yaptığı açıklamada, "Politik duruşunuz ve ya fikirlerinizi umursamıyorum. Yanında çocukları olan bir kadına bu şekilde davranmak, Amerikalıların onaylayabileceği bir durum değil." ifadelerini kullandı.

Ivanka Trump ve ailesinin de San Francisco'da uçaktan inerek, gizli servisin kendileri için ayarladığı uçakla Hawaii'ye gittiği öğrenildi.