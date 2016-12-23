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Terminal otomobil
DÜNYA

Rusya Havalimanı'nda sarhoş sürücü ortalığı birbirine kattı!

Rusya'nın Kazan Havalimanı otoparkında bariyerleri aşan alkollü sürücü polisin dikkatini çekti. Kovalamacanın yaşanmasıyla Havalimanı içine otomobili ile giren sürücü büyük paniğe neden oldu

23 Aralık 2016 Cuma, 13:15:07 Güncelleme: 13:41:11

Olay Çarşamba gece yarısından sonra Rusya'nın Kazan Havalimanı'nda yaşandı. Otopark bariyerlerini izinsiz aşan sarhoş sürücü önce güvenlik görevlilerini sonra polisi peşine taktı. Polis otomobilin kapısını açmaya çalışsa da başarılı olamadı. Kaçacak yer bulamayan adam, otomobili ile Havalimanı terminaline girdi.

Kovalamaca havalimanı içerinde devam etti. Kapıları kırarak ilerleyen sürücü çıkış yolunu bir türlü bulamadı. Moskova Times'a göre takip sırasında şans eseri yaralanan kimse olmadı. Otomobilin havalimanına verdiği tahmini zarar 136 bin dolar olarak hesaplandı.

Polis sürücünün kimliğini henüz açıklamadı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Havalimanı çalışanlarına ve yolculara büyük panik yaşatan sarhoş sürücünün görüntüleri hem amatör kameralara hem de havalimanı güvenlik kameralarına böyle yansıdı.

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