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118 yolcusu bulunan Libya uçağı kaçırıldı
DÜNYA

118 yolcusu bulunan Libya uçağı kaçırıldı!

Uçak Malta'ya indirildi

23 Aralık 2016 Cuma, 13:50:46 Güncelleme: 14:16:41 HABERTURK.COM

Libya'da bir yolcu uçağının kaçırıldığı ve Malta'ya indirildiği açıklandı.

Libya'da iç hatlar uçuşu yapan Airbus A320 yolcu uçağı kaçırılarak Malta'da Luqa Havalimanı'na indirildi.

Sebha'dan Tripoli'ye gitmekte olan Afriqiyah Havayolları'na ait 111 yolcu ve 8 mürettebatı bulunan uçağı kaçıran ve Kaddafi yanlısı olduğunu söyleyen iki korsanın uçağı havaya uçurmakla tehdit ettiği bildirildi.

Malta Başbakanı Joseph Muscat, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Libya iç uçuşunda kaçırılma olayı olduğuna dair bilgi aldığını ve uçağın Malta'ya indirildiğini yazdı.

Muscat, güvenlik güçlerinin operasyon için hazırda beklediğini belirtti.

 

 

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YORUMLAR 2
  • Misafir 4 dakika önce
    okursan ic hatlar oldugunu soyluyor.
  • Misafir 14 dakika önce
    uçak nerden kalktı
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