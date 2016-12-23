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DÜNYA

Terör saldırısı sonrası Merkel'den flaş karar!

Almanya Şansölyesi Angela Merkel, Berlin'de düzenlenen saldırının Tunuslu failinin öldürülmesinin ardından yasadışı bir şekilde Almanya'da kalan bütün Tunusluların sınırdışı edileceğini açıkladı

23 Aralık 2016 Cuma, 17:46:44 Güncelleme: 17:49:00 HABERTURK.COM

Berlin'de şehrin en işlek Noel pazarlarında birinde düzenlenen ve ülkeyi sarsan terör eyleminin ardından, Almanya radikal tedbirler almaya hazırlanıyor.

Saldırının Tunuslu failinin İtalya'da öldürülmesinin ardından bir durum değerlendirmesi yapan Almanya lideri Angela Merkel, güvenlik tedbirlerinin hızlı bir şekilde arttırılacağını söyledi.

Berlin'de düzenlenen saldırının soru işaretlerini arttırdığını söyleyen Merkel, birçok Tunus vatandaşının Almanya'dan sınırdışı edileceğini söyledi.

Merkel, "Almanya'da kalma hakkı olmayan Tunusluların tamamını hızlı bir şekilde sınırdışı edeceğiz. Tunus Başbakanı ile yaptığım görüşmede, geri göndereceğimiz insan sayısının artacağını ve sınırdışı süreçlerinin hızlanması gerektiğini ilettim." ifadelerini kullandı.

Berlin'deki saldırının faili Anis Amri'nin, geçtiğimiz yıl Almanya'ya sığınma başvurusunda bulunduğu ve başvurusu kabul edilmediği halde yasadışı bir şekilde Almanya'da kalmaya devam ettiği ortaya çıkmıştı.

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YORUMLAR 2
  • Misafir 7 saat önce
    Türkiye'ye doğru "geri kabul" mü
  • Misafir 8 saat önce
    niye olduruyosun insanlik sucu
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