İsrail tasarısı BMGK'da yeniden oylamaya sunulacak

İsrail'in işgali altındaki Filistin topraklarında yasadışı tüm yerleşim faaliyetlerini "derhal ve tamamen" durdurmasını talep eden ancak oylanması ertelenen karar tasarısı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) bugün yeniden oylamaya sunulacak.

Mısır tarafından çarşamba günü BMGK'ya sunulan daha sonra yine Mısır'ın talebi üzerine ertelenen oylama, bu sefer tasarıya destek veren Yeni Zelanda, Malezya, Venezuela ve Senegal tarafından BMGK'ya getirildi.

Fransa'nın BM Daimi Temsilcisi Francois Delattre ise gazetecilere yaptığı açıklamada, İsrail'in Filistin topraklarında yasa dışı tüm yerleşim faaliyetlerini "derhal ve tamamen" durdurmasını talep eden karar tasarısının bugün oylanacağını söyledi.

Delattre, "İyi ve dengeli bir karar tasarısı var ve bugün oylanacak. Biz de oylamaya hazırız. Karar tasarısında ayrıca şiddet ve terör kınanıyor. Filistin tarafına da tüm tahrikleri önlememe çağrısı yapılıyor. Bu nedenle dengeli bir metin." dedi.

Oylamanının bugün yerel saat ile 03.00'te (TSİ: 23.00) yapılması bekleniyor.Öte yandan ABD Başkanlığına seçilen Donald Trump ise BMGK'daki İsrail karar tasarısının veto edilmesi çağrısında bulunmuştu.

Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada "BMGK'daki İsrail ile ilgili karar veto edilmeli. İsrail ve Filistin arasındaki barış BM'nin koyduğu şartlarla değil taraflar arasında doğrudan müzakereler yoluyla gelecektir. Bu, (karar) müzakerelerde İsrail'in elini zayıflatır ve hiç adil değil." ifadelerini kullanmıştı.

Şimdiye kadar BMGK'da İsrail'e yönelik eleştirilerin karşısında duran ancak İsrail'in yasa dışı yerleşim birimlerini eleştiren ve bu faaliyetleri durdurmasını isteyen ABD'nin bu oylamada nasıl hareket edeceği ise merak ediliyor.

ABD'nin BMGK'daki oylamada çekimser kalabileceği belirtiliyor. BMGK'nın beş daimi üyesinden biri olan ABD'nin çekimser oy kullanması, Konsey'in diğer daimi üyelerinden İngiltere, Fransa Rusya ve Çin'in tasarıyı veto etmemesi ve 15 üyesi olan Konsey'de evet oy sayısın 9'a ulaşması durumunda karar tasarısı kabul edilmiş oluyor. 2011 yılında ABD, BMGK'da İsrail'in yasa dışı yerleşim birimlerini kınayan karar tasarısını veto etmişti.