23 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
İsrail BMGK
DÜNYA

İsrail tasarısı BMGK'da yeniden oylamaya sunulacak

BM Güvenlik Konseyi'nde İsrail'in yasadışı tüm yerleşim faaliyetlerini "derhal ve tamamen" durdurmasını talep eden tasarı bugün yeniden oylamaya sunulacak

23 Aralık 2016 Cuma, 20:15:47 Güncelleme: 20:18:07 AA

İsrail'in işgali altındaki Filistin topraklarında yasadışı tüm yerleşim faaliyetlerini "derhal ve tamamen" durdurmasını talep eden ancak oylanması ertelenen karar tasarısı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) bugün yeniden oylamaya sunulacak.

Mısır tarafından çarşamba günü BMGK'ya sunulan daha sonra yine Mısır'ın talebi üzerine ertelenen oylama, bu sefer tasarıya destek veren Yeni Zelanda, Malezya, Venezuela ve Senegal tarafından BMGK'ya getirildi.

Fransa'nın BM Daimi Temsilcisi Francois Delattre ise gazetecilere yaptığı açıklamada, İsrail'in Filistin topraklarında yasa dışı tüm yerleşim faaliyetlerini "derhal ve tamamen" durdurmasını talep eden karar tasarısının bugün oylanacağını söyledi.

Delattre, "İyi ve dengeli bir karar tasarısı var ve bugün oylanacak. Biz de oylamaya hazırız. Karar tasarısında ayrıca şiddet ve terör kınanıyor. Filistin tarafına da tüm tahrikleri önlememe çağrısı yapılıyor. Bu nedenle dengeli bir metin." dedi.

Oylamanının bugün yerel saat ile 03.00'te (TSİ: 23.00) yapılması bekleniyor.Öte yandan ABD Başkanlığına seçilen Donald Trump ise BMGK'daki İsrail karar tasarısının veto edilmesi çağrısında bulunmuştu.

Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada "BMGK'daki İsrail ile ilgili karar veto edilmeli. İsrail ve Filistin arasındaki barış BM'nin koyduğu şartlarla değil taraflar arasında doğrudan müzakereler yoluyla gelecektir. Bu, (karar) müzakerelerde İsrail'in elini zayıflatır ve hiç adil değil." ifadelerini kullanmıştı.

Şimdiye kadar BMGK'da İsrail'e yönelik eleştirilerin karşısında duran ancak İsrail'in yasa dışı yerleşim birimlerini eleştiren ve bu faaliyetleri durdurmasını isteyen ABD'nin bu oylamada nasıl hareket edeceği ise merak ediliyor.

ABD'nin BMGK'daki oylamada çekimser kalabileceği belirtiliyor. BMGK'nın beş daimi üyesinden biri olan ABD'nin çekimser oy kullanması, Konsey'in diğer daimi üyelerinden İngiltere, Fransa Rusya ve Çin'in tasarıyı veto etmemesi ve 15 üyesi olan Konsey'de evet oy sayısın 9'a ulaşması durumunda karar tasarısı kabul edilmiş oluyor. 2011 yılında ABD, BMGK'da İsrail'in yasa dışı yerleşim birimlerini kınayan karar tasarısını veto etmişti.

 

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
BMGK'da İsrail oylaması ertelendi
DÜNYA

BMGK'da İsrail oylaması ertelendi

BM Güvenlik Konseyi insani yardım süresini uzattı
DÜNYA

BM Güvenlik Konseyi o süreyi uzattı
Netanyahu'dan Halep mesajı
DÜNYA

Netanyahu'dan Halep mesajı
BMGK'dan acil Halep toplantısı
DÜNYA

Ban: Şok edici görüntüler izledik
Fransa'dan BMGK'ya Halep çağrısı
DÜNYA

Fransa'dan BMGK'ya Halep çağrısı
İsrail ABD'den savaş uçağı aldı
DÜNYA

İsrail ABD'den savaş uçağı aldı
Eski sevgilinin intikamı düğünü karıştırdı!
DÜNYA

ESKİ SEVGİLİNİN İNTİKAMI DÜĞÜNÜ KARIŞTIRDI!
O ülkeye askeri müdahale gelebilir!
DÜNYA

O ÜLKEYE ASKERİ MÜDAHALE GELEBİLİR!
Irak ordusu Musul'da ilerliyor
DÜNYA

IRAK ORDUSU MUSUL'DA İLERLİYOR
Putin'den Trump'a yeni yıl mektubu!
DÜNYA

PUTİN'DEN TRUMP'A YENİ YIL MEKTUBU!
BM kararı İsrail'i salladı! İki büyükelçiyi geri çağırdılar...
DÜNYA

YÜKSEK GERİLİM! İSRAİL'İN HEDEFİNDE OBAMA VAR...
Afganistan'da Taliban'ın eski elçisinin evine saldırı
DÜNYA

AFGANİSTAN'DA TALİBAN'IN ESKİ ELÇİSİNİN EVİNE SALDIRI