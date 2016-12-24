24 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Filistin İsrail
DÜNYA

BMGK'da kritik İsrail kararı kabul edildi

BM Güvenlik Konseyi, Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşim faaliyetlerinin durdurulmasını talep eden kararı kabul etti

23 Aralık 2016 Cuma, 22:43:27 Güncelleme: 24 Aralık 2016 Cumartesi, 01:40:50 AA

İsrail'in işgali altındaki Filistin topraklarında yasa dışı tüm yerleşim faaliyetlerini "derhal ve tamamen" durdurmasını talep eden karar, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) ABD'in ilk kez çekimser oy kullanılması ile kabul edildi.

Mısır tarafından çarşamba günü BMGK'ya sunulan daha sonra yine Mısır'ın talebi üzerine ertelenen oylama, bu sefer karar tasarısına destek veren Yeni Zelanda, Malezya, Venezuela ve Senegal tarafından BMGK'ya getirilerek oylandı.

İsrail'in işgali altındaki Filistin topraklarında yasa dışı tüm yerleşim faaliyetlerini "derhal ve tamamen" durdurmasını talep eden karar, 14 oyla BMGK'da kabul edildi.

Şimdiye kadar BMGK'da İsrail'e yönelik eleştirilerin karşısında duran ve 2011'de İsrail'in yasa dışı yerleşim birimlerini kınayan karar tasarısını veto eden ABD, ilk defa çekimser oy kullandı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 9
  • Misafir 8 dakika önce
    amerika da çok çekimser gene kanıtları araştırıyordur feto da olduğu gibi..
  • Misafir 2 saat önce
    İsrail'in yine tanımayacağı kararlardan birisi.. Bu bir ilk değil ki.. Yüzlercesi var ..
  • Misafir 3 saat önce
    Uymazsa yaptırım kararı alabilecekleri mi?
  • Misafir 5 saat önce
    BM sadece bir kınama kurumudur.
  • Misafir 8 saat önce
    Obamanin Son hatasi
  • Misafir 11 saat önce
    Hayirlisi inshAllah olur
  • Misafir 11 saat önce
    buda hikaye
  • Misafir 11 saat önce
    vow
  • Misafir 11 saat önce
    Şükür
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Filistin yönetimi: BMGK'nın kararı İsrail politikasına büyük bir tokattır
DÜNYA

'BMGK'nın kararı İsrail politikasına büyük bir ...
Dışişleri Bakanlığı, BMGK'nın İsrail kararını değerlendirdi
DÜNYA

Dışişlerinden BMGK'nın İsrail kararı hakkında ...
İsrail'den BMGK kararına ilk tepki
DÜNYA

İsrail'den BMGK kararına ilk tepki
İsrail tasarısı BMGK'da yeniden oylamaya sunulacak
DÜNYA

İsrail tasarısı BMGK'da yeniden oylamaya sunulacak
Çin'den ABD'ye çağrı
DÜNYA

Çin'den ABD'ye çağrı
ABD Ankara Büyükelçisi John Bass'tan önemli açıklamalar
DÜNYA

"Hata yaptığımızda itiraf ediyoruz"
Eski sevgilinin intikamı düğünü karıştırdı!
DÜNYA

ESKİ SEVGİLİNİN İNTİKAMI DÜĞÜNÜ KARIŞTIRDI!
O ülkeye askeri müdahale gelebilir!
DÜNYA

O ÜLKEYE ASKERİ MÜDAHALE GELEBİLİR!
BM kararı İsrail'i salladı! İki büyükelçiyi geri çağırdılar...
DÜNYA

YÜKSEK GERİLİM! İSRAİL'İN HEDEFİNDE OBAMA VAR...
Putin'den Trump'a yeni yıl mektubu!
DÜNYA

PUTİN'DEN TRUMP'A YENİ YIL MEKTUBU!
Karlov suikastinden sonra bir şüpheli ölüm daha!
DÜNYA

KARLOV SUİKASTİNDEN SONRA BİR ŞÜPHELİ ÖLÜM DAHA!
Irak ordusu Musul'da ilerliyor
DÜNYA

IRAK ORDUSU MUSUL'DA İLERLİYOR