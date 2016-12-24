24 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Dışişleri Bakanlığı İsrail BMGK Filistin
DÜNYA

Dışişleri Bakanlığı, BMGK'nın İsrail kararını değerlendirdi

Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin Filistin topraklarında yürütülen yerleşim faaliyetleriyle ilgili aldığı kararı değerlendirdi

24 Aralık 2016 Cumartesi, 00:16:48 Güncelleme: 00:19:50 İHA

Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin Filistin topraklarında yürütülen yerleşim faaliyetleriyle ilgili aldığı kararı değerlendirdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada:

"BM Güvenlik Konseyi'nin bugün gerçekleştirdiği toplantıda İsrail'in işgal altında tuttuğu Filistin topraklarında yürüttüğü yerleşim faaliyetlerinin uluslararası hukuka aykırı olduğunu kayıt altına alan bir karar kabul etmesini memnuniyetle karşılıyoruz. İsrail'in işgalci güç olarak hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiği vurgulanan kararda yerleşimlerin iki devletli çözüm vizyonunun önünde engel oluşturduğunun teyit edilmesi önem taşımaktadır" denildi.

Ayrıca İsrail'e, bu karara uyarak, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da sürdürülmekte olan yasadışı yerleşim faaliyetlerine biran önce son verilmesi çağrısında bulunuldu.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
  • Misafir 2 saat önce
    İyi iyi
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Filistin yönetimi: BMGK'nın kararı İsrail politikasına büyük bir tokattır
DÜNYA

'BMGK'nın kararı İsrail politikasına büyük bir ...
İsrail'den BMGK kararına ilk tepki
DÜNYA

İsrail'den BMGK kararına ilk tepki
BMGK'da kritik İsrail kararı kabul edildi
DÜNYA

BMGK'da kritik İsrail kararı kabul edildi
İsrail tasarısı BMGK'da yeniden oylamaya sunulacak
DÜNYA

İsrail tasarısı BMGK'da yeniden oylamaya sunulacak
BMGK'da İsrail oylaması ertelendi
DÜNYA

BMGK'da İsrail oylaması ertelendi

BM Güvenlik Konseyi insani yardım süresini uzattı
DÜNYA

BM Güvenlik Konseyi o süreyi uzattı
Eski sevgilinin intikamı düğünü karıştırdı!
DÜNYA

ESKİ SEVGİLİNİN İNTİKAMI DÜĞÜNÜ KARIŞTIRDI!
O ülkeye askeri müdahale gelebilir!
DÜNYA

O ÜLKEYE ASKERİ MÜDAHALE GELEBİLİR!
BM kararı İsrail'i salladı! İki büyükelçiyi geri çağırdılar...
DÜNYA

YÜKSEK GERİLİM! İSRAİL'İN HEDEFİNDE OBAMA VAR...
Putin'den Trump'a yeni yıl mektubu!
DÜNYA

PUTİN'DEN TRUMP'A YENİ YIL MEKTUBU!
Karlov suikastinden sonra bir şüpheli ölüm daha!
DÜNYA

KARLOV SUİKASTİNDEN SONRA BİR ŞÜPHELİ ÖLÜM DAHA!
Irak ordusu Musul'da ilerliyor
DÜNYA

IRAK ORDUSU MUSUL'DA İLERLİYOR