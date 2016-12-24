24 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Suriye İdlib'de kar yağışı nedeniyle çadırlar çöktü
DÜNYA

İdlib'de kar yağışı nedeniyle çadırlar çöktü: 2 çocuk yaşamını yitirdi

Suriye'nin İdlib bölgesinde kurulan 200 çadırdan, 70'i kar yağışı sebebiyle çöktü. Olayda 2 çocuk öldü

24 Aralık 2016 Cumartesi, 07:11:58 Güncelleme: 07:15:55 AA

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'in Harim bölgesinde kurulan çadırlardan 70'i yoğun kar yağışı nedeniyle çöktü. Olayda 2 çocuk hayatını kaybetti.Türkiye sınırındaki İdlib ilinin kuzeyindeki Harim bölgesinde rastgele kurulan yaklaşık 200 çadırdan oluşan çadır kent, kar yağışından olumsuz etkilendi.

Çadır kentte bulunan 70 çadır, çatılarında biriken karların oluşturduğu ağırlık sonucu yıkıldı, olayda 2 çocuk yaşamını yitirdi.Çadırların arası kar yağışı sonucu çamurla dolarken, bazı aileler çökmemesi için çadırların üzerindeki karı temizlemeye çabaladı. Bazı çocukların kar yağışı altında yazlık kıyafetlerle gezdiği gözlendi.

Hama ilinin kuzeyinden ve Halep'ten gelen Suriyelilerin yaşamını sürdürmeye çalıştığı çadır kent sakinlerinden Kadir Derviş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kar yağışının 3 gün yoğun bir şekilde sürdüğünü, çok sayıda çadırın yıkıldığını söyledi.

Derviş, "Kar nedeniyle yollar kapandı, su ve ekmek sıkıntısı başladı çadır kentte. Buradaki çadırlar derme çatmadır. Bize çadır lazım. Bölgeye su getirecek bir traktörün gelmesi lazım. Yolların çamurlu olması nedeniyle çadır kentte ekmek taşıyan araçlar gelmedi. Yolların kapalı olması nedeniyle hasta olan çocuklarımızı doktora götüremedik. Su olmadığı için karı eriterek su ihtiyacımızı gideriyoruz.

İHH ve diğer yardım kuruluşlarından çadır istiyoruz. Bu çadır kentin sakinlerinin yarısı Haleplidir. Bize acil çadır lazım." diye konuştu.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü John Kirby'den Suriye itirafı
DÜNYA

ABD'den Suriye itirafı!
John Kirby: Halep'teki gelişmeler savaşın bittiği anlamına gelmez
DÜNYA

ABD'den kritik Halep açıklaması
Doğu Halep'ten siviller ve muhaliflerin tahliyesi tamamlandı
DÜNYA

Halep'teki tahliyelerde flaş gelişme
Halep'te tahliyeler tamamlandı
DÜNYA

Halep'te tahliyeler tamamlandı
Halep'te yardım konvoyuna yapılan saldırıyla ilgili BM raporu tamamlandı
DÜNYA

Halep'te yardım konvoyuna yapılan saldırıyla ilgili ...
BM Güvenlik Konseyi insani yardım süresini uzattı
DÜNYA

BM Güvenlik Konseyi o süreyi uzattı
Irak ordusu Musul'da ilerliyor
DÜNYA

IRAK ORDUSU MUSUL'DA İLERLİYOR
O ülkeye askeri müdahale gelebilir!
DÜNYA

O ÜLKEYE ASKERİ MÜDAHALE GELEBİLİR!
Eski sevgilinin intikamı düğünü karıştırdı!
DÜNYA

ESKİ SEVGİLİNİN İNTİKAMI DÜĞÜNÜ KARIŞTIRDI!
Karlov suikastinden sonra bir şüpheli ölüm daha!
DÜNYA

KARLOV SUİKASTİNDEN SONRA BİR ŞÜPHELİ ÖLÜM DAHA!
Afganistan'da Taliban'ın eski elçisinin evine saldırı
DÜNYA

AFGANİSTAN'DA TALİBAN'IN ESKİ ELÇİSİNİN EVİNE SALDIRI
BM kararı İsrail'i salladı! İki büyükelçiyi geri çağırdılar...
DÜNYA

YÜKSEK GERİLİM! İSRAİL'İN HEDEFİNDE OBAMA VAR...