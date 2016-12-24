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Obama 619 milyar dolarlık savunma bütçesini onayladı

ABD Başkanı Barack Obama, Pentagon'un 619 milyar dolarlık 2017 bütçesini onayladı

24 Aralık 2016 Cumartesi, 07:21:29 Güncelleme: 07:23:21

ABD Başkanı Barack Obama'nın, Savunma Bakanlığının (Pentagon) 619 milyar dolarlık 2017 bütçesini onayladığı bildirildi.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada Obama, Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'nı imzaladığını ancak bütçenin içinde bazı gereksiz harcamalarla ilgili beklediği düzenlemelerin yapılmadığını belirtti.

ABD Kongresinin, gereksiz harcamalarla ilgili reform beklentisine cevap vermeyerek kendisini bir kez daha hayal kırıklığına uğrattığını vurgulayan Obama, daha etkili mücadele için kullanılabilecek kaynakların başka yerlere dağıtıldığını ifade etti.

Bakanlığın 619 milyar dolarlık savunma bütçesi içinde denizaşırı operasyonlarda kullanılmak üzere ayrılmış 67 milyar dolarlık savaş bütçesi de yer alıyor.

ABD Savunma Bakanlığının 619 milyar dolarlık 2017 bütçe tasarısı, ABD Senatosunda 7'ye karşı 92 oyla kabul edilerek Beyaz Saray'a gönderilmişti. Temsilciler Meclisinden de önceki hafta ezici çoğunlukla geçen tasarı, Kongrenin her iki kanadında da en az 3'te 2 çoğunlukla geçtiği için ABD Başkanı Obama'nın veto yetkisini aşıyordu.

- MANPAD tartışması

Tasarıya sonradan eklenen bir madde, belli koşullara bağlı olmak kaydıyla Suriye'deki muhaliflere "taşınabilir hava savunma füzeleri" (MANPAD) verilmesinin önünü açıyor.

"Suriye'deki muhalifler"den kastın kimler olduğuna ilişkin tartışmalar, PYD/YPG'nin de ileride bu kapsama girip girmeyeceği noktasında kilitlenmişti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu, ABD'nin Suriye’deki bazı oluşumlara askeri teçhizat vermesine imkan tanıyan yetkinin Kongre tarafından onaylanması ile ilgili, ABD tarafına gerekli uyarıların yapıldığını belirtmişti.

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