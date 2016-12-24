24 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
suikast nato
DÜNYA

Karlov suikastinden sonra bir şüpheli ölüm daha!

Geçtiğimiz hafta Rus büyükelçisi Karlov'a düzenlenen suikast ve bir Rus dışişleri yetkilisinin ölü bulunmasından sonra, NATO denetçisi arabasında başından vurulmuş halde bulundu

24 Aralık 2016 Cumartesi, 10:20:27 Güncelleme: 10:29:28 HABERTURK.COM

Rus Büyükelçisi Andrey Karlov'un suikaste kurban gitmesi ve Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Petry Polshikov'un evinde ölü bulunmasının ardından bu kez de NATO denetçisi Yves Chandelon, arabasında başından vurulmuş halde bulundu.

NATO'da terörün finansmanı ve kara para aklama dosyalarına bakan Chandelon'un ölümünün 16 Aralık'ta gerçekleştiği ancak olayın medyaya yansımadığı öğrenildi. Chandelon'un evinden 70 kilometre uzakta arabasının içerisinde elinde bir silahla bulunduğu belirtildi.

Chandelon'un şüpheli ölümü Belçika polisini harekete geçirirken, ilk ipuçları olayın suikast olduğuna işaret ediyor. Kendisine ait 3 ruhsatlı silahı bulunan NATO denetçisinin, ölümünden sonra başka bir silahın elinde olması da cinayet iddialarını güçlendiriyor.

Eşi Chandelon'un bir süredir garip davrandığını ve takip edildiği hissine kapıldığını belirtti.

Chandelon'un ölümüyle birlikte, son 1 haftada şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden diplomat sayısı 3'e çıktı.

 

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 5
  • Misafir 3 saat önce
    Acaba disaridan birimi yoksa iceridenmi???
  • Misafir 3 saat önce
    canlari yamadikca yardimci olmazlar
  • Misafir 4 saat önce
    Bizde boyle cevap vermemiz lazim
  • Misafir 4 saat önce
    kendi içlerinde temizlik yapmişlardir acaba neler biliyordu cinayetin üstü ör past edilir
  • Misafir 4 saat önce
    Ruslar affetmez nerde olursanız olun sizi bulur.
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
O ülkeye askeri müdahale gelebilir!
DÜNYA

O ülkeye askeri müdahale gelebilir!
BM kararı İsrail'i salladı! İki büyükelçiyi geri çağırdılar...
DÜNYA

Yüksek gerilim! İsrail'in hedefinde Obama var...
Irak ordusu Musul'da ilerliyor
DÜNYA

Irak ordusu Musul'da ilerliyor
Eski sevgilinin intikamı düğünü karıştırdı!
DÜNYA

Eski sevgilinin intikamı düğünü karıştırdı!
Çin, Sarı Deniz'de tatbikat yaptı
DÜNYA

Çin, Sarı Deniz'de tatbikat yaptı
Putin'den Trump'a yeni yıl mektubu!
DÜNYA

Putin'den Trump'a yeni yıl mektubu!
Karlov suikastinden sonra bir şüpheli ölüm daha!
DÜNYA

KARLOV SUİKASTİNDEN SONRA BİR ŞÜPHELİ ÖLÜM DAHA!
BM kararı İsrail'i salladı! İki büyükelçiyi geri çağırdılar...
DÜNYA

YÜKSEK GERİLİM! İSRAİL'İN HEDEFİNDE OBAMA VAR...
Eski sevgilinin intikamı düğünü karıştırdı!
DÜNYA

ESKİ SEVGİLİNİN İNTİKAMI DÜĞÜNÜ KARIŞTIRDI!
Afganistan'da Taliban'ın eski elçisinin evine saldırı
DÜNYA

AFGANİSTAN'DA TALİBAN'IN ESKİ ELÇİSİNİN EVİNE SALDIRI
Putin'den Trump'a yeni yıl mektubu!
DÜNYA

PUTİN'DEN TRUMP'A YENİ YIL MEKTUBU!
O ülkeye askeri müdahale gelebilir!
DÜNYA

O ÜLKEYE ASKERİ MÜDAHALE GELEBİLİR!