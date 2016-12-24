Karlov suikastinden sonra bir şüpheli ölüm daha!

Rus Büyükelçisi Andrey Karlov'un suikaste kurban gitmesi ve Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Petry Polshikov'un evinde ölü bulunmasının ardından bu kez de NATO denetçisi Yves Chandelon, arabasında başından vurulmuş halde bulundu.

NATO'da terörün finansmanı ve kara para aklama dosyalarına bakan Chandelon'un ölümünün 16 Aralık'ta gerçekleştiği ancak olayın medyaya yansımadığı öğrenildi. Chandelon'un evinden 70 kilometre uzakta arabasının içerisinde elinde bir silahla bulunduğu belirtildi.

Chandelon'un şüpheli ölümü Belçika polisini harekete geçirirken, ilk ipuçları olayın suikast olduğuna işaret ediyor. Kendisine ait 3 ruhsatlı silahı bulunan NATO denetçisinin, ölümünden sonra başka bir silahın elinde olması da cinayet iddialarını güçlendiriyor.

Eşi Chandelon'un bir süredir garip davrandığını ve takip edildiği hissine kapıldığını belirtti.

Chandelon'un ölümüyle birlikte, son 1 haftada şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden diplomat sayısı 3'e çıktı.