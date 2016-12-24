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Çin, Sarı Deniz'de tatbikat yaptı

Çin, ülkenin kuzeydoğusunda yer alan Sarı Denizde tatbikat yaptığını duyurdu.

24 Aralık 2016 Cumartesi, 10:59:53 Güncelleme: 11:01:17 AA

Çin Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, tatbikata, Çin Halk Kurtuluş Ordusuna (ÇHKO) ait Liaoning adlı uçak gemisi, uçak gemisine konuşlu J-15 tipi savaş jetleri ve helikopterler ile bir filo destroyer katıldı.

Güney Kore ile Çin arasındaki Sarı Denizde yapılan tatbikatta J-15 savaş jetleri ve destroyerler senaryo gereği uçak gemisinden kalkma ve havada yakıt ikmali ve hava savaşı gibi görevleri yerine getirdi.

Pekin yönetimi yaklaşık 2 hafta önce de Bohay Körfezinde tatbikat yapmıştı. Uçak gemisi Liaoningin ilk kez kullanıldığı tatbikata 10ar savaş gemisi ve uçağının katıldığı belirtilmişti.

Çin, ilk uçak gemisini 2012de orduya teslim etmişti. Eski adı Varyag olan Liaoning isimli geminin platformu, Ukraynadan alınmıştı. Liaoning uçak gemisi, 304,5 metre uzunluğunda ve 37 metre genişliğinde.

Pekin yönetimi, tamamen yerli üretim ilk uçak gemisinin inşasına geçen yıl başlamış ve 2020 yılında tamamlayacağını açıklamıştı.

 

 

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