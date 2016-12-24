24 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
musul
DÜNYA

Irak ordusu Musul'da ilerliyor

Irak ordusu, Musul'u DEAŞ'tan kurtarma operasyonu kapsamında 4 yerin daha ele geçirildiğini duyurdu

24 Aralık 2016 Cumartesi, 11:47:54 Güncelleme: 11:53:20 AA

Irak ordusunun Musul'u DEAŞ'tan kurtarma operasyonu kapsamında şehrin doğu yakasında 4 yerde kontrolü sağladığı bildirildi.

Irak devlet televizyonunun haberine göre, Ninova Operasyonlar Komutanı Korgeneral Abdulemir Reşid Yarullah, Musul operasyonunun ikinci aşaması olan, Dicle Nehri'nin doğusundaki mahalleleri özgürleştirme operasyonu kapsamında Polis Akademisi binasının aralarında bulunduğu 4 yeri terör örgütü DEAŞ'tan geri aldıklarını belirtti.

Yarullah, Irak ordusuna bağlı savaş uçaklarının Musul'un batısındaki Tel Zalt bölgesinde terör örgütü DEAŞ unsurlarının karargah olarak kullandıkları belirlenen 2 binayı hedef aldığını, bombardıman sonucunda 23 militanın öldürüldüğünü söyledi.

Öte yandan, Binbaşı Kerim Ziyab AA muhabirine yaptığı açıklamada, Iraklı üst düzey komutanlar ve ABD'li askeri yetkililerin katılımıyla Perşembe ve Cuma günleri Musul Operasyonu'nda bir sonraki aşamanın görüşüldüğü ortak toplantı düzenlendiğini aktardı.

Operasyonlara ikinci aşama hazırlıklarının tamamlanması için 4 gün ara verilmişti.

Musul'u DEAŞ'tan kurtarmak için 17 Ekim'de başlatılan operasyonlar, kentin bazı bölgelerinde devam ediyor. Operasyona, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon da hava desteği sağlıyor. Söz konusu koalisyon, Ağustos 2014'ten bu yana terör örgütü DEAŞ'a karşı hava operasyonları düzenliyor.

 

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Eski sevgilinin intikamı düğünü karıştırdı!
DÜNYA

Eski sevgilinin intikamı düğünü karıştırdı!
Çin, Sarı Deniz'de tatbikat yaptı
DÜNYA

Çin, Sarı Deniz'de tatbikat yaptı
Putin'den Trump'a yeni yıl mektubu!
DÜNYA

Putin'den Trump'a yeni yıl mektubu!
Karlov suikastinden sonra bir şüpheli ölüm daha!
DÜNYA

Karlov suikastinden sonra bir şüpheli ölüm daha!
Malezya'da otobüs nehre düştü: 14 ölü
DÜNYA

O ülkede otobüs nehre düştü: 14 ölü
Afganistan'da Taliban'ın eski elçisinin evine saldırı
DÜNYA

Afganistan'da Taliban'ın eski elçisinin evine saldırı
Afganistan'da Taliban'ın eski elçisinin evine saldırı
DÜNYA

AFGANİSTAN'DA TALİBAN'IN ESKİ ELÇİSİNİN EVİNE SALDIRI
O ülkeye askeri müdahale gelebilir!
DÜNYA

O ÜLKEYE ASKERİ MÜDAHALE GELEBİLİR!
Irak ordusu Musul'da ilerliyor
DÜNYA

IRAK ORDUSU MUSUL'DA İLERLİYOR
Karlov suikastinden sonra bir şüpheli ölüm daha!
DÜNYA

KARLOV SUİKASTİNDEN SONRA BİR ŞÜPHELİ ÖLÜM DAHA!
Eski sevgilinin intikamı düğünü karıştırdı!
DÜNYA

ESKİ SEVGİLİNİN İNTİKAMI DÜĞÜNÜ KARIŞTIRDI!
BM kararı İsrail'i salladı! İki büyükelçiyi geri çağırdılar...
DÜNYA

YÜKSEK GERİLİM! İSRAİL'İN HEDEFİNDE OBAMA VAR...