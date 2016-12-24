BM kararı İsrail'i salladı! İki büyükelçiyi geri çağırdılar...

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Benjamin Netanyahu: İsrail, bu utanç verici, İsrail karşıtı kararı reddediyor. Bu kararın sonuçlarına katlanmayacağız.

24 Aralık 2016 Cumartesi, 12:44:24 Güncelleme: 12:47:45 HABERTURK.COM

BM Güvenlik Konseyi'nin, İsrail'in Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşim faaliyetlerini durdurması yönünde aldığı kararın yankıları sürüyor.

Kararın ardından açıklama yapan İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, kararı 'utanç verici' olarak niteledi. Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada; "İsrail, bu utanç verici, İsrail karşıtı kararı reddediyor. Bu kararın sonuçlarına katlanmayacağız." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, karar konusunda çekimser kalan Obama yönetimi eleştirilirken, "Obama yönetimi sadece İsrail'i korumakta çuvallamadı aynı zamanda BM içindeki israil karşıtı grupla gizlice iş çevirdi. İsrail, yeni ABD Başkanı seçilen Donald Trump yönetimiyle çalışmak için ileriye bakıyor. Kongredeki bütün dostlarımızla, bu saçma kararın zararlı etkileri üzerine konuşacağız." ifadelerine yer verildi.

İsrail ayrıca, tasarıyı konseye sunan dört ülkeden ikisi olan Senegal ve Yeni Zelanda'ya diplomatik misilleme uygulamaya karar verdi. İsrail, Senegal'e verilen bütün yardımların kesildiğini duyururken, iki ülkedeki elçilerini de geri çağırdı.

İsrail'in tasarının arkasındaki diğer iki ülke olan Malezya ve Venezuela ile ise diplomatik ilişkisi bulunmuyor.

İsrail'in işgali altındaki Filistin topraklarında yasa dışı tüm yerleşim faaliyetlerini "derhal ve tamamen" durdurmasını talep eden karar, 14 oyla BMGK'da kabul edilmişti.

Şimdiye kadar BMGK'da İsrail'e yönelik eleştirilerin karşısında duran ve 2011'de İsrail'in yasa dışı yerleşim birimlerini kınayan karar tasarısını veto eden ABD, ilk defa çekimser oy kullanmışıt.

 

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