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DÜNYA

O ülkeye askeri müdahale gelebilir!

Afrika ülkelerinden Gambia'da seçimler sonrasında yaşanan siyasi kriz sürüyor

24 Aralık 2016 Cumartesi, 13:19:20 Güncelleme: 13:20:54 HABERTURK.COM

Batı Afrika ülkelerinden Gambia'da seçimler sonrası oluşan siyasi kriz derinleşerek devam ediyor.

22 yıl önce askeri darbeyle göreve gelen Yahya Jammeh'in, geçtiğimiz günlerde yapılan seçimleri kaybetmesine rağmen görevi bırakmamasının neden olduğu siyasi kriz, Gambia'ya bir dış müdahale ile sonuçlanabilir.

Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu, Gambia'daki durumu görüşmek için bir araya geldi. Toplantıdan askeri müdahale seçeneği de konuşuldu.

Toplantının ardından konuşan topluluk başkanı Marcel de Souza, "Son tarih 19 Ocak. Eğer Jammeh, 19 Ocak'a kadar yenilgiyi kabul etmezse, hazır bekleyen bir kuvvetimiz var. Bu kuvvet, müdahale ederek ülkede düzeni yeniden sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi de bu hafta yaptığı açıklamada, Gambia güvenlik güçlerini Jammeh'e daha fazla baskı uygulamaya, Jammeh'i ise yenilgiyi kabul etmeye çağırmıştı.

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