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DÜNYA

İran'ın nükleer faaliyetleri açıklandı

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, İran'ın nükleer faaliyetleriyle ilgili belgeler yayınladı

24 Aralık 2016 Cumartesi, 14:55:14 Güncelleme: 15:24:48 AA

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), gizli tutulduğu ileri sürülen İran'ın nükleer faaliyetleriyle ilgili belgeleri yayımladı.

UAEA, İran ve diğer ülke temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen "Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu" toplantılarında alınan kararları kamuoyuyla paylaştı.

Kararlar, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin mektubu üzerine yayımlandı. Mogherini, mektubunda, anlaşmada öngörülen İran'ın nükleer önlemlerinin uygulanmasına açıklık getirmek istediklerini belirtti.

Viyana'da gerçekleştirilen toplantılarda alınan kararlar, kamuoyuna açıklanmadığı için eleştiriliyordu. ABD Başkanı seçilen Donald Trump da nükleer anlaşmayı eleştirmişti.

Öte yandan nükleer anlaşmanın uygulanması amacıyla kurulan "Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu", 10 Ocak 2017 tarihinde Avusturya'nın başkenti Viyana'da toplanacak. Toplantıda nükleer anlaşmanın uygulanmasının gözden geçirilmesi ve ortaya çıkan sorunların çözümüne yönelik müzakerelerin yapılması bekleniyor.

Toplantı kapsamında ayrıca Yaptırımlar Çalışma Grubu da bir araya gelecek.

UAEA Başkanı Yukiya Amano, 17 Kasım 2016 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda sunduğu raporunda, İran’ın ağır su stokunu ikinci kez 130 ton sınırının üzerine çıkardığı uyarısında bulunmuştu.

Nükleer anlaşma, İran ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin beş daimi üyesi ABD, İngiltere, Fransa, Rusya ve Çin ile Almanya arasında iki yıl süren müzakerelerin ardından, 14 Temmuz 2015 tarihinde Viyana'da imzalandı.

İran'ın nükleer faaliyetlerinin UAEA denetimine açılması ve karşılığında yaptırımların kaldırılmasını öngören anlaşma, 16 Ocak 2016 tarihinde yürürlüğe girdi.

 

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