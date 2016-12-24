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Nijerya, Boko Haram'ın belini büktü!

Nijerya, ülkede oldukça etkili olan terör örgütü Boko Haram'ın son orman sığınağının da yok edildiğini duyurdu

24 Aralık 2016 Cumartesi, 17:47:51 Güncelleme: 17:53:30 HABERTURK.COM

Nijerya, ülkede uzun süredir dehşet saçan terör örgütü Boko Haram'a çok büyük bir darbe vurdu.

Nijerya Başkanı Muhammadu Buhari, örgütün ülkedeki son orman sığınağının da yok edildiğini ve teröristlerin kaçacak hiçbir yeri kalmadığını söyledi.

Ülkenin kuzey doğusundaki Sambisa Ormanı'na çok sayıda askeri birlikle yapılan operasyonun başarıya ulaştığı açıklandı.
2014'te Boko Haram'ın bir okuldan kaçırdığı 200'den fazla kız çocuğunun da bu ormandaki kampta tutulduğu düşünülüyordu.

Operasyonun ardından yaklaşık 2000 esirin örgütün elinden kurtarıldığı belirtildi.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren, lideri Muhammed Yusuf'un gözaltındayken ölmesinin ardından 2009'da kitlesel şiddet eylemleri düzenlemeye başlayan Boko Haram, 17 bine yakın kişinin ölümüne neden oldu. Örgüt, geçen yıldan beri eylemlerini ülkenin sınır komşuları Kamerun, Benin, Çad ve Nijer'e de taşıdı.

 

 

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