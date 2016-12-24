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İİT'den İsrail çağrısı: Baskı yapılmalıdır

İİT, Arap Parlamentosu ve Arap Birliği, BMGK’da İsrail’in Yahudi yerleşim birimlerinin durdurulması kararının uygulanması için İsrail'e baskı yapılması çağrısında bulundu

24 Aralık 2016 Cumartesi, 18:27:55 Güncelleme: 18:31:04 AA

İslam İşbirliği Teşkilatı, (İİT) Arap Parlamentosu ve Arap Birliği, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) İsrail'in işgali altındaki Filistin topraklarında yasa dışı tüm yerleşim faaliyetlerini "derhal ve tamamen" durdurmasını talep eden kararı memnuniyetle karşılayarak, kararın uygulanması için İsrail'e baskı yapılması çağrısında bulundu.

İİT tarafından yapılan yazılı açıklamada, Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşim faaliyetleri "sömürge yerleşimi" olarak nitelendirildi.

Yerleşim birimlerinin BMGK kararları ve uluslararası hukukla bağdaşmadığının vurgulandığı açıklamada, kararın uygulanması için uluslararası topluma çağrı yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu karar gelecek ay Fransa'nın çabalarıyla gerçekleştirilecek olan Uluslararası Barış Konferansı'na, İsrail işgalinin sona erdirilerek barışın tesis edilmesine ve iki devletli çözüme dayalı çok yanlı bir siyasi sürecin başlatılmasına katkı sağlayacaktır."

Arap Parlamentosu Başkanı Meşal es-Silmi de yazılı açıklamasında, "Karar mazlum Filistin halkının, hakkının iade edilmesi yönünde önemli bir adım ve mücadelesinin meyvesini topladığının göstergesidir. BMGK, söz konusu kararın ve diğer BM kararlarının uygulanması, Filistin halkının gasp edilen hakkının geri verilmesi ve başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin Devleti kurulması için siyonist rejime baskı yapmalıdır." ifadelerini kullandı.

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt ise karar nedeniyle Filistin hükümetini ve halkını tebrik etti.

Ebu Gayt, kararın İsrail'i diğer BMGK kararlarını uygulamaya mecbur bırakacağını belirterek, Fransa'nın ev sahipliği ile Ocak'ta gerçekleşecek Uluslararası Barış Konferansı'nın sonuç vermesi yönünde katkı sağlayacağını dile getirdi.

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