Stalin'in torunu sokakta ölü bulundu

Sovyetler Birliği eski liderlerinden Josef Stalin’in torunlarından Yevgeni Çugaşvili’nin (80), Rusya’nın başkenti Moskova’daki evinin yakınlarında sokak ortasında ölü bulunduğu açıklandı.

Stanlin’in 8 torunundan biri olan Çugaşvili’nin ölüm nedeni açıklanmadı.

Çugaşvili, Rusya tarihinin tartışmalı isimlerinden biriydi. Babası Yakov, 2. Dünya Savaşı sırasında Nazilere esir düşmüş ve 1943 yılında bir esir kampında ölmüştü. Bir dizi uzay misyonunda görev alan Çugaşvili, Sovyetler’in yıkılmasının ardından siyaseti denediyse de başarılı olamamıştı.

Çugaşvili, Rusya’da yanlış giden her şeyden dedesinin sorumlu tutulmasından şikâyet ediyordu. Hatta bu yüzden Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nden ceza bile almıştı.

GAZETE HABERTÜRK