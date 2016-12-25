Danimarka DEAŞ'lılara işsizlik yardımı yapmış

Danimarka’da yayımlanan Ekstra Bladet Gazetesi, Danimarka hükümetinin DEAŞ için savaşan militanlara yaptığı işsizlik yardımı ödemesinin ‘kendilerine geri ödenmesini’ istediğini yazdı.

Örgüt adına savaşmak için ülkeden ayrılan en az 36 militana aktarıldığı belirtilen fonların, 34 DEAŞ’lı tarafından belediye yetkililerinden nakit olarak alındığı, 2 militanın ise özel devlet yardımı fonlarından yararlandığı belirtiliyor. Belediyeler ve fonlar, 29 militandan yanlışlıkla dağıtılan yardımları geri talep ederken, diğer 7’sinin muhtemelen öldürülmüş olduğu tahmin ediliyor.

‘HAREKETE GEÇME’ SÖZÜ

Danimarka İstihdam Bakanı Troels Lund Poulsen, konu hakkında ‘harekete geçme’ sözü verdi.

Poulsen, gazeteye yaptığı açıklamada, “Bu tamamen kabul edilemez ve utanç verici. Durdurulması gerekiyor. Bir DEAŞ savaşçısı olmak için Suriye’ye seyahat ederseniz, açıktır ki hükümetten yardım alma hakkınız yok” dedi.

GAZETE HABERTÜRK