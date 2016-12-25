Yıldırım'dan Medvedev'e taziye mesajı

Başbakan Binali Yıldırım'ın, Rus uçağının Karadeniz üzerinde düşmesi sebebiyle Rusya Federasyonu Başbakanı Dimitri Medvedev'e doğrudan bir taziye mesajı gönderdiği bildirildi.

Başbakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Başbakan Yıldırım, Tupolev Tu-154 tipi bir uçağın bugün Soçi kentinden 92 kişiyle havalandıktan sonra düşmesi üzerine, Rus mevkidaşı Medvedev'e doğrudan bir taziye mesajı gönderdi.

Başbakan Binali Yıldırım'ın, hayatını kaybedenler için hükumetin taziye ve dayanışma mesajını ilettiği kaydedildi.

SAVUNMA BAKANI IŞIK'TAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Karadeniz'e düşen Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı'na ait uçakta hayatlarını kaybedenlerin yakınlarına ve Rus halkına başsağlığı diledi.

Milli Savunma Bakanı Işık'ın taziye mesajında şu ifadelere yer verildi:

"Bu sabah Soçi'den kalkan Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı'na ait TU-154 tipi askeri nakliye uçağının Karadeniz'de Rus arama kurtarma sahası içinde bulunan bir yere düştüğünü ve uçakta bulunan mürettebat ile yolcuların hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrendim. Bu elim kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine ve bütün Rus halkına başsağlığı diliyorum."

DIŞİŞLERİ'NDEN BAŞSAĞLIĞI DİLEĞİ

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Müftüoğlu, Karadeniz'de düşen Rus uçağı nedeniyle Rusya'ya başsağlığı diledi.

Müftüoğlu, konuya ilişkin soruya cevabında, Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığına ait Tupolev-154 tipi bir uçağın, 84 yolcu ve 8 kişilik mürettebatıyla bu sabah Karadenize düştüğü haberinin derin üzüntüyle öğrenildiğini vurgulayarak "Başta hayatını kaybedenlerin aileleri ve yakınları olmak üzere dost Rus halkına ve devletine başsağlığı diliyoruz.​" ifadesine yer verdi.

Moskova'dan havalanan uçak, Soçide yakıt ikmali yaptıktan kısa bir süre sonra Karadenize düşmüştü. Suriyeye gitmesi planlanan uçakta 92 kişi bulunuyordu.