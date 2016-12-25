Rus uçağı neden düştü? Yetkililerden ilk açıklama...

Rusya'nın Soçi kentinden Suriye'nin Lazkiye şehrine gitmek üzere havalanan Rus uçağının 92 kişiyle Karadeniz'e düşmesinin ardından kazanın sebebiyle ilgili yetkililerden ilk açıklama geldi.

Rusya Federasyon Konseyi Savunma ve Güvenlik Komitesi Başkanı Viktor Ozerov, kazanın muhtemel sebepleri arasında terörizm ihtimalini 'tamamen dışarıda bıraktıklarını' belirtti.

AP'nin haberine göre Ozerov, uçağın teknik bir problemden veya mürettebat hatasından dolayı düşmüş olabileceğini fakat terörizm kaynaklı olamayacağını çünkü uçağın ordunun işletiminde olduğunu vurguladı.