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rusya uçak kazası
DÜNYA

Rus uçağı neden düştü? Yetkililerden ilk açıklama...

Rusya'da 92 kişiyi taşıyan Rus uçağının Karadeniz'e düşmesiyle ilgili yetkililerden yapılan ilk açıklamada, "terör ihtimali yok" denildi

25 Aralık 2016 Pazar, 13:47:20 Güncelleme: 16:58:10 HABERTURK.COM

Rusya'nın Soçi kentinden Suriye'nin Lazkiye şehrine gitmek üzere havalanan Rus uçağının 92 kişiyle Karadeniz'e düşmesinin ardından kazanın sebebiyle ilgili yetkililerden ilk açıklama geldi.

Rusya Federasyon Konseyi Savunma ve Güvenlik Komitesi Başkanı Viktor Ozerov, kazanın muhtemel sebepleri arasında terörizm ihtimalini 'tamamen dışarıda bıraktıklarını' belirtti.

AP'nin haberine göre Ozerov, uçağın teknik bir problemden veya mürettebat hatasından dolayı düşmüş olabileceğini fakat terörizm kaynaklı olamayacağını çünkü uçağın ordunun işletiminde olduğunu vurguladı.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 25 Aralık 2016 Pazar 14:56
    çok üzüldüm,onlar bu karanlık dünyamıza biraz ışık biraz tebessüm katıyorlardı rahmet diliyorum tanrıdan.
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