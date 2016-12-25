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DÜNYA

Borcunu ödemeyen adama 'pislik' dolu hediye!

Yeni Zelanda'da bir adam, kendisine olan borcunu ödemeyen bir kafeterya sahibinin iş yerinin önüne tam 40 ton pislik dökerek, "Noel günüm tamamlandı" dedi

25 Aralık 2016 Pazar, 13:56:41 Güncelleme: 13:58:23 AA

Yeni Zelanda’da hafriyat şirketi sahibi Barry Hart, borcunu ödemediğini ileri sürdüğü kafeterya sahibinin iş yerinin önüne Noel gününde 40 ton pislik döktü.

Auckland kentinde hafriyat ve nakliye şirketi sahibi Barry Hart, sahibinden ocak ayında yaptığı işin karşılığını alamadığını iddia ettiği kafeteryanın önüne ve giriş yoluna dört kamyon dolusu pislik boşalttı. Şirketine ait damperli kamyonlarla iş yerinin bulunduğu yere gelen ve yaptığı eylemi sosyal medya hesabından paylaşan Hart, "Noel günüm tamamlandı" ifadesini kullandı.

Yeni Zelanda Staff’ta yer alan habere göre, kafeteryanın sahibi Jaspal Singh’e ait bir binanın ocak ayında yıkılması ve atık su borularının değiştirilmesinden dolayı kendisine yaklaşık 88 bin Yeni Zelanda doları (yaklaşık 213 bin Türk lirası) borcu olduğunu iddia eden Hart, bulabildiği en kötü kokulu şeyleri döktüğünü söyledi.

Borcun ödenmemesi durumunda salı günü daha fazla pislik dökeceğini belirten Hart, Singh’e 6 hafta önce borcunu ödemesi için ikazda bulunduğunu, yine ödememesi durumunda döşedikleri boruları söküp götüreceklerini kaydetti.

Kafeterya sahibi Jaspal Singh, açıklama yapmadı.

Olay yerine gelen ve inceleme başlatan polis yetkilileri, dökülen pislikle ilgili kendilerine herhangi bir şikayet gelmediğini ifade etti.

 

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