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israil petrol rafinerisi yangın
DÜNYA

İsrail'deki petrol rafinerisinde yangın!

İsrail'in Hayfa kentinde yer alan bir petrol rafinerisinde çıkan yangının depolara sıçramaması için çalışmalar sürüyor

25 Aralık 2016 Pazar, 15:11:19 Güncelleme: 15:14:14 AA

İsrail'in Hayfa kentindeki bir petrol rafinerisinde yangın çıktığı bildirildi.

İsrail'in Haaretz gazetesinin haberine göre, kuzeydeki Hayfa Körfez Bölgesi'nde yer alan petrol rafinerisinde yangın meydana geldi.

İtfaiye ve güvenlik güçlerinden çok sayıda ekibin yangına müdahale için olay yerine intikal ettiği belirtildi.

Haberde, itfaiye ekibi yetkililerinden alınan bilgiye göre, yangının petrol depolarına sıçramaması için çalışmalara devam edildiği aktarıldı.

İsrail Polis Sözcüsü Luba Samri de yaptığı yazılı açıklamada, petrol rafinerisine ulaşan yolların çoğunun trafiğe kapatıldığını ifade etti.

Samri, olayda kimsenin yaralanmadığını kaydetti.

İsrailli yetkililer, yangının çıkış sebebine ilişkin henüz açıklamada bulunmadı.

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