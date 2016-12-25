Latin Amerika ülkesi Şili'de meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre ölü ya da yaralı olmadığı bildirildi.

Ulusal Acil Durum Direktörü Ricardo Toro, yaptığı açıklamada, ülkenin güneybatısında seyrek nüfusa sahip bölgede gerçekleşen depremde ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan bildirilmediğini kaydetti.

Toro, oto yollarda küçük çaplı hasarın tespit edildiğini ve elektrik kesintilerinin yaşandığını belirtti.

Depremin hemen sonrasında yapılan tsunami uyarısının kaldırıldığını bildiren Toro, bölgedeki 4 bin kişinin tsunamiye karşı tedbiren tahliye edildiğini açıkladı.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, 7,6 büyüklüğündeki depremin başkent Santiago'nun yaklaşık bin 300 kilometre güneyinde yaşandığını açıklamıştı.

Şili'de, 2010'da 8,8 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş ve 524 kişi hayatını kaybetmişti.