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Şili'de 7,6 büyüklüğünde deprem!

Şili'nin güneybatısında 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadığı açıklandı

25 Aralık 2016 Pazar, 17:31:12 Güncelleme: 21:30:36 AA

Latin Amerika ülkesi Şili'de meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre ölü ya da yaralı olmadığı bildirildi.

Ulusal Acil Durum Direktörü Ricardo Toro, yaptığı açıklamada, ülkenin güneybatısında seyrek nüfusa sahip bölgede gerçekleşen depremde ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan bildirilmediğini kaydetti.

Toro, oto yollarda küçük çaplı hasarın tespit edildiğini ve elektrik kesintilerinin yaşandığını belirtti.

Depremin hemen sonrasında yapılan tsunami uyarısının kaldırıldığını bildiren Toro, bölgedeki 4 bin kişinin tsunamiye karşı tedbiren tahliye edildiğini açıkladı.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, 7,6 büyüklüğündeki depremin başkent Santiago'nun yaklaşık bin 300 kilometre güneyinde yaşandığını açıklamıştı.

Şili'de, 2010'da 8,8 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş ve 524 kişi hayatını kaybetmişti.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 7 dakika önce
    sen yardım et.
  • Misafir 18 saat önce
    Allah yardım etsin
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