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DÜNYA

Binyamin Netanyahu: BMGK kararının arkasında Obama yönetimi var

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin İsrail aleyhine aldığı kararın arkasında Obama yönetiminin olduğunu iddia etti

25 Aralık 2016 Pazar, 20:05:53 Güncelleme: 22:02:39 AA

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Filistin topraklarında inşa edilen Yahudi yerleşim birimlerine ilişkin kararın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) kabul edilmesinden ABD Başkanı Barack Obama yönetiminin sorumlu olduğunu belirtti.

Netanyahu, İsrail hükümetinin haftalık toplantısının açılışı sırasında yaptığı konuşmada, "BMGK kararının kabul edilmesinin arkasında Obama yönetiminin olduğundan şüphemiz yok." dedi. Obama yönetiminin geleneksel ABD politikasına aykırı bir yol izlediğini ve BMGK'da İsrail'e yönelik "düşmanca" bir karar alındığını ileri süren Netanyahu şunları söyledi:

"Bu karar BMGK’ya yakışmıyor. Kararın İsrail’e zarar vermemesi için çabalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Buradan Bakanlarımıza konuşma ve davranışlarında sağduyulu ve sorumlu davranmalarını söylüyorum."

Netanyahu ayrıca, "Dönem dönem ABD yönetimlerinde İsrail’in Yahudi yerleşim birimleriyle ilgili faaliyetlerine ilişkin farklı eğilimler oluşmuştur. Ancak bu mevzunun tartışılacağı yerin BMGK olmadığı konusunda anlaşmıştık." şeklinde konuştu.

Mısır tarafından çarşamba günü BMGK'ya sunulan ve daha sonra yine Mısır'ın talebi üzerine ertelenen oylama, bu defa karar tasarısına destek veren Yeni Zelanda, Malezya, Venezuela ve Senegal tarafından Konseye getirilerek oylanmıştı.

İsrail'in işgali altındaki Filistin topraklarında yasa dışı tüm yerleşim faaliyetlerini "derhal ve tamamen" durdurmasını talep eden karar, 14 oyla BMGK'da kabul edilmişti.

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YORUMLAR 3
  • Misafir 8 saat önce
    daha 4 ay önce israile, obama imzasıyla 38 milyar dolar savunma yardımı yaptı amerika
  • Misafir 13 saat önce
    tabikide kimse uygulamayacak
  • Misafir 15 saat önce
    bu kararı kim uygulayacak?
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