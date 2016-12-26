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DÜNYA

Düşen Rus uçağı Tupolev-154'ün kabarık dosyası

26 Aralık 2016 Pazartesi, 04:01:52

Rusya’nın Soçi şehrinden Suriye’nin Lazkiye kentine etkisiz hale getirildi gitmek için dün sabah havalanan ve içinde 92 kişinin bulunduğu Tupolev-154 tipi uçak, kalkışından kısa süre sonra Karadeniz’e düştü. Tupolev-154 tipi uçaklar daha öncede birçok kazaya karışmıştı

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    GÖKHAN ARTAN/GAZETE HABERTÜRK

    3 Ocak 1994: Sibirya bölgesindeki İrkutsk kentinden kalkan uçak düştü. Uçaktaki 124 kişi, hayatını kaybetti.

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    7 Aralık 1995: Habarovsk kentine gitmek üzere havalanan uçak, rotasından çıkarak kayboldu. Uçakta bulunan 97 yolcudan haber alınamadı.

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    29 Ağustos 1996: Rus ve Ukraynalı madencileri Norveç’in SpitsbergenAdası’na götüren yolcu uçağı, bir dağın zirvesine çakıldı, 143 kişi öldü.

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