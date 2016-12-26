Düşen Rus uçağı Tupolev-154'ün kabarık dosyası

26 Aralık 2016 Pazartesi, 04:01:52 | Güncelleme: 10:44:45
Rusya’nın Soçi şehrinden Suriye’nin Lazkiye kentine etkisiz hale getirildi gitmek için dün sabah havalanan ve içinde 92 kişinin bulunduğu Tupolev-154 tipi uçak, kalkışından kısa süre sonra Karadeniz’e düştü. Tupolev-154 tipi uçaklar daha öncede birçok kazaya karışmıştı
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GÖKHAN ARTAN/GAZETE HABERTÜRK
3 Ocak 1994: Sibirya bölgesindeki İrkutsk kentinden kalkan uçak düştü. Uçaktaki 124 kişi, hayatını kaybetti.
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7 Aralık 1995: Habarovsk kentine gitmek üzere havalanan uçak, rotasından çıkarak kayboldu. Uçakta bulunan 97 yolcudan haber alınamadı.
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29 Ağustos 1996: Rus ve Ukraynalı madencileri Norveç’in SpitsbergenAdası’na götüren yolcu uçağı, bir dağın zirvesine çakıldı, 143 kişi öldü.
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3 Temmuz 2001: Irkutsk yakınlarında 145 yolcuyla düşen uçaktan kurtulan yok.
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12 Şubat 2002: İran Havayolları’na ait uçak, ülkenin batısında düştü. 119 yolcu ve mürettebat öldü.
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1 Temmuz 2002: Rus çocukları İspanya’ya götüren Başkır Havayolları’na ait uçak Almanya’da Boeing 757 kargo uçağıyla çarpıştı, 52’si çocuk 71 kişi öldü.
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10 Nisan 2010: Polonya Devlet Başkanı Lech Kaczynski’yi taşıyan uçak, havaalanına inerken düştü, kazada 95 kişi hayatını kaybetti.