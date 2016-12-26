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DÜNYA

Çin, Rusya'dan ilk savaş uçağını aldı

Rusya, Çin ile yaptığı 24 savaş uçağını kapsayan anlaşma gereğince ilk 4 uçağın teslimatını yaptı

26 Aralık 2016 Pazartesi, 09:26:20 Güncelleme: 10:43:10 AA

Rusya, Çine beşinci nesil çok fonksiyonlu savaş uçağı Su-35 in ilk teslimatını yaptı.

Çin Komünist Partisinin (ÇKP) resmi yayın organlarından Global Times gazetesinin haberine göre, teslimat ülkenin Hıbey Sangçun Havacılık Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirildi.

İki ülkenin geçen yıl 24 uçak için anlaşma yaptığı, ilk teslimatta 4 jet bulunduğu belirtildi.

Havadan havaya, havadan karaya füze atabilen Su-35, 8 ton faydalı yük taşıma kapasitesine sahip. Tek pilotlu uçak saatte 2 bin 500 kilometre mesafe kat ediyor. Söz konusu uçağın menzili ise havada yakıt ikmali yapmadan 3 bin 400 kilometreye ulaşabiliyor.

İki ülke arasındaki Su-35 anlaşması, Rusyanın doğusundaki Komsomolsk-na-Amure kentinde basına kapalı yapılmış, Çinin her bir uçak için yaklaşık 85 milyon dolar, toplam ise 2 milyar dolar ödeyeceği öne sürülmüştü.

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