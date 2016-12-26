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DÜNYA

Yalan haber nükleer savaş çıkartıyordu!

Pakistan Savunma Bakanı, internette çıkan bir yalan habere inanınca İsrail Savunma Bakanlığı'nı Twitter'dan uyardı

26 Aralık 2016 Pazartesi, 09:56:52 Güncelleme: 10:39:05 HABERTURK.COM

ABD ve Avrupa'nın uzun süredir tartıştığı sosyal medya yoluyla yayılan yalan haberlerden biri bu kez uluslararası bir gerilime neden oldu.

AWDNews isimli sitede yer alan ve İsrail Savunma Bakanı Moshe Yaalon'a atfedilen, sözler İsrail ve Pakistan arasındaki ilişkileri gerdi. Habere göre, İsrail Savunma Bakanı Pakistan'ın Suriye'ye asker göndermesi durumunda, Pakistan'ı nükleer bir saldırıyla yok edeceklerini söylüyordu.

Bu habere inanan Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Asif'ın, İsrailli meslektaşına yanıtı gecikmedi. Asif, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail Savunma Bakanı, küstah bir biçimde Pakistan'ın Suriye'de DEAŞ'a karşı oynayacağı rol için nükleer tehditte bulunmuş. İsrail, Pakistan'ın da bir nükleer devlet olduğunu unutuyor." ifadelerini kullandı.

Asif'ın bu açıklamasından kısa bir süre sonra İsrail Savunma Bakanlığı, Pakistanlı bakana yine Twitter üzerinden cevap vererek tartışmaya açıklık getirdi. Bakanlığın hesabından yapılan paylaşımda; "Savunma Bakanı Yaalon'a atfedilen sözler asla söylenmedi. Pakistan Savunma Bakanı tarafından gündeme getirilen haberler tamamen gerçek dışı." ifadeleri kullanıldı.

Yanlış anlaşılmanın giderilmesinin ardından Pakistan Savunma Bakanı Asif, ülkenin nükleer programının tamamen özgürlüklerini korumak için olduğunu söyledi.

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YORUMLAR 2
  • Misafir 14 saat önce
    Herkes görsün gücün caydırıcılığını...
  • Misafir 15 saat önce
    yalan 40 köyden kovdururmuş insanı :)
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