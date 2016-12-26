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DÜNYA

Chicago'da cinayetler bitmiyor: 9 ölü

ABD'de suç oranlarının yükseliğiyle dikkat çeken Chicago'da Noele rastlayan haftasonunda 9 kişi silahlı saldırılarda hayatını kaybetti

26 Aralık 2016 Pazartesi, 10:27:45 Güncelleme: 10:29:05 AA

ABD’nin “suç başkenti” olarak da bilinen Chicago’da Noele rastlayan hafta sonunda 9 kişi silahlı saldırılarda hayatını kaybetti.

Polis, ülkenin suç oranı en yüksek kenti Chicago’da Noel tatili sırasında çok sayıda silahlı saldırı yaşandığını açıkladı.

Kentin özellikle güney kesiminde Noele rastlayan hafta sonundaki silahlı saldırılarda 9 kişi öldü, 33 kişi yaralandı.

Noel akşamı Labor of Love Apostolic Kilisesi önünde düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybederken Westchester bölgesindeki bir gece kulübünde de bir kişi silahlı saldırı sonucu öldü, 5 kişi yaralandı.

Chicagoda yıl başından bu yana silahlı saldırılarda 747 kişi öldürüldü, 4 bin 258 kişi yaralandı.

 

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