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DÜNYA

Halep'ten Türkiye'ye 246 ağır yaralı geldi

Rejim güçlerinin kuşatmasıdaki Halep'ten tahliye edilen ağır yaralı 246 kişi Türkiye'ye getirildi

26 Aralık 2016 Pazartesi, 10:45:33 Güncelleme: 10:46:51 AA

Suriyede, Beşşar Esed rejimi ve rejim yanlısı yabancı terörist grupların kuşatmasındaki Halepin doğusundan tahliye edilen siviller arasında yer alan ve Hataya getirilen ağır yaralı sayısı 246ya ulaştı. 

Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Halepin batısında oluşturulan güvenli bölgeye çıkarıldıktan sonra İdlibe ulaştırılan yaralılardan durumları ağır olanların Türkiyeye sevki sürüyor.

Tahliyelerin başlamasının ardından Cilvegözü Sınır Kapısında bekletilen 112 Acil Servis ambulanslarına alınarak kentteki hastanelere kaldırılan yaralı sayısı 246ya ulaştı. Yaralılardan 98inin çocuk olduğu öğrenildi.

Yaralılardan 91inin il dışına sevk edildiği, tedavisi tamamlanan 33ünün taburcu edildiği belirtildi.

Yapılan tüm müdahalelere rağmen yaralılardan 34ü yaşamını yitirdi.

YARDIMLAR SÜRÜYOR

Öte yandan Halepin doğusundan tahliye edilen sivillere yönelik insani yardımlar da devam ediyor.

Aralık ayı itibariyle 575i Türk Kızılayı, 435i İHH tarafından olmak üzere toplam bin 10 yardım yüklü tırın bölgeye ulaştırıldığı bildirildi.

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