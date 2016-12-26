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DÜNYA

Çin'in ilk uçak gemisi Pasifik'te

Çin'e ait 30 jet taşıma kapasiteli ilk uçak gemisi Pasifik'e hareket etti

26 Aralık 2016 Pazartesi, 10:53:15 Güncelleme: 10:56:55 AA

Çin Halk Kurtuluş Ordusu'na (ÇHKO) ait ilk uçak gemisi, Pasifik'in batısına hareket etti.

Çin Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, ÇHKO'nun envanterine 2012'de giren, 30 jet taşıma kapasitesine sahip Liaoning adlı uçak gemisinin, açık denizde görev yapmaya hazır olduğu kaydedildi.

Donanma filosuna öncülük eden Liaoning'in Bohay Körfezi ve Sarı Deniz'deki tatbikatların ardından Batı Pasifik'e hareket ettiği ifade edildi.

Liaoning, fırkateyn ve destroyerlerden oluşan bir filoya liderlik ediyor. Açık denizde ilk askeri tatbikatını yapacak Liaoning, J-15 jetlerini ve helikopterlerini taşıyor.

ABD'nin nisan ayında yayımladığı Çin'in askeri ve güvenlik konularına ilişkin gelişmeleri ele alan yıllık rapora göre, Doğu Denizi Donanması'nda Pekin yönetimine ait 18 denizaltı ve 80'den fazla çeşitli özelliklerde savaş gemisi bulunuyor.

Raporda, Güney Denizi donanmasında da Çin'e ait altısı nükleer yakıtlı olmak üzere 26 denizaltı ve 90'dan fazla çeşitli özeliklerde donanma gemisi, Kuzey Denizi donanmasında da bir uçak gemisi, üçü nükleer yakıtlı olmak üzere 20'den fazla farklı görev kabiliyetine sahip denizaltı ve 70'ten fazla donanma gemisi olduğu belirtiliyor.

Pekin yönetimi, Batı Pasifik, Güney Çin Denizi ve Doğu Çin Denizi'nde yaptığı tatbikatlarla bölge ülkeleriyle ve ABD ile sık sık gerginlik yaşıyor.

Çin, ilk uçak gemisi Liaoning'i Eylül 2012'de orduya teslim etmişti. Eski adı Varyag olan "Liaoning" isimli geminin platformu, Ukrayna'dan alınmıştı. Liaoning uçak gemisi, 304,5 metre uzunluğunda ve 37 metre genişliğinde.

Pekin yönetimi, ülkenin tamamen yerli üretim ilk uçak gemisinin inşasına geçen yıl başlamış ve gemiyi 2020 yılında tamamlayacağını açıklamıştı.

 

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