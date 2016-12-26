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DÜNYA

Japonya, Çin'in Pasifik'e ilerleyen ilk uçak gemisini gözlemleyecek

26 Aralık 2016 Pazartesi, 11:10:07 AA

Japonya, Çin'in Pasifik'e hareket eden ilk uçak gemisini "dikkatle" gözlemlemeyi sürdüreceğini duyurdu

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    Kyodo ajansının haberine göre, Japon Hükümet Sözcüsü Yoşihide Suga, düzenlediği basın toplantısında, ülkesinin, Pasifik'in batısına seyreden Çin'e ait Liaoning adlı uçak gemisini dikkatle gözlemlemeye devam edeceğini açıkladı.

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    Suga, Liaoning'in, Miyako Adası'nın yaklaşık 110 kilometre kuzeydoğusunda Doğu Çin Denizi'nde olduğunun belirlendiğini, Japon Deniz Öz Savunma Kuvvetleri'nin ilk kez Çin'e ait bir uçak gemisinin Pasifik Okyanusu'na doğru ilerlediğini doğruladığını vurguladı.

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    Çin Savunma Bakanlığı da Çin Halk Kurtuluş Ordusu'na (ÇHKO) ait bir donanma filosuna öncülük eden Liaoning'in, Pasifik'in batısına hareket ettiğini ve açık denizde görev yapmaya hazır olduğunu açıklamıştı.

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