Japonya, Çin'in Pasifik'e ilerleyen ilk uçak gemisini gözlemleyecek

6 | 9

Raporda, Güney Denizi donanmasında da Çin'e ait altısı nükleer yakıtlı olmak üzere 26 denizaltı ve 90'dan fazla çeşitli özeliklerde donanma gemisi, Kuzey Denizi donanmasında da bir uçak gemisi, üçü nükleer yakıtlı olmak üzere 20'den fazla farklı görev kabiliyetine sahip denizaltı ve 70'ten fazla donanma gemisi olduğu belirtiliyor.