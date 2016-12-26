Rusya'nın başkenti Moskova'da isimsiz bir bomba ihbarı nedeniyle 3 tren istasyonu boşaltıldı.

Kazan, Leningrad ve Yaroslav metro istasyonlarından yaklaşık 3 bin kişi tahliye edildi. 3 istasyon da birbirine çok yakın konumda ve Moskova'nın merkezinde bulunuyor. Moskovalılar, gün içerisinde farklı toplu taşıma araçlarına ulaşabilmek için de bu üç istasyonu sıklıkla kullanıyor.

Moskova polisi yaptığı açıklamada, yapılan incelemelerin ardından metro hattında yapılan araştırmalarda bomba bulunmadığını belirtti.