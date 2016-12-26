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Moskova
DÜNYA

Moskova'da bomba alarmı

3 tren istasyonu tahliye edildi

26 Aralık 2016 Pazartesi, 13:15:24 Güncelleme: 15:28:34 HABERTURK.COM

Rusya'nın başkenti Moskova'da isimsiz bir bomba ihbarı nedeniyle 3 tren istasyonu boşaltıldı.

Kazan, Leningrad ve Yaroslav metro istasyonlarından yaklaşık 3 bin kişi tahliye edildi. 3 istasyon da birbirine çok yakın konumda ve Moskova'nın merkezinde bulunuyor. Moskovalılar, gün içerisinde farklı toplu taşıma araçlarına ulaşabilmek için de bu üç istasyonu sıklıkla kullanıyor.

 

Moskova polisi yaptığı açıklamada, yapılan incelemelerin ardından metro hattında yapılan araştırmalarda bomba bulunmadığını belirtti.

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YORUMLAR 13
  • Misafir 6 saat önce
    abd yine kumpas peşinde. o fetö denen adinin oyunları bunlar!!! verin fetöyü artık verinnn!!!!
  • Misafir 7 saat önce
    I love you rusya
  • Misafir 7 saat önce
    I love Russian
  • Misafir 7 saat önce
    rusyaya fena kafayı takmışlar besbelli.
  • Misafir 8 saat önce
    birşey çıkmaz
  • Misafir 8 saat önce
    amaç rusyayı türkiyeden uzaklaştırmak
  • Misafir 8 saat önce
    Neden rusya acaba
  • Misafir 8 saat önce
    abd işbaşında
  • Misafir 8 saat önce
    Şimdi de Rusya'yla uğraşıyorlar. Putin korkup geri adam atar mı? Hiç sanmıyorum.
  • Misafir 8 saat önce
    rusyayla birleşmemizi istemeyen teröristler bitmedi
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