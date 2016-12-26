Rusya'nın başkenti Moskova'da isimsiz bir bomba ihbarı nedeniyle 3 tren istasyonu boşaltıldı.
Kazan, Leningrad ve Yaroslav metro istasyonlarından yaklaşık 3 bin kişi tahliye edildi. 3 istasyon da birbirine çok yakın konumda ve Moskova'nın merkezinde bulunuyor. Moskovalılar, gün içerisinde farklı toplu taşıma araçlarına ulaşabilmek için de bu üç istasyonu sıklıkla kullanıyor.
Moskova polisi yaptığı açıklamada, yapılan incelemelerin ardından metro hattında yapılan araştırmalarda bomba bulunmadığını belirtti.
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YORUMLAR 13
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Misafir 6 saat önceabd yine kumpas peşinde. o fetö denen adinin oyunları bunlar!!! verin fetöyü artık verinnn!!!!30
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Misafir 7 saat önceI love you rusya00
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Misafir 7 saat önceI love Russian00
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Misafir 7 saat öncerusyaya fena kafayı takmışlar besbelli.30
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Misafir 8 saat öncebirşey çıkmaz00
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Misafir 8 saat önceamaç rusyayı türkiyeden uzaklaştırmak30
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Misafir 8 saat önceNeden rusya acaba00
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Misafir 8 saat önceabd işbaşında30
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Misafir 8 saat önceŞimdi de Rusya'yla uğraşıyorlar. Putin korkup geri adam atar mı? Hiç sanmıyorum.30
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Misafir 8 saat öncerusyayla birleşmemizi istemeyen teröristler bitmedi30
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