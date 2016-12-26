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DÜNYA

Karadeniz'de arama çalışmaları sürüyor

Rusya, Karadeniz'de düşen uçak ile ilgili arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor

26 Aralık 2016 Pazartesi, 13:39:48 Güncelleme: 13:41:11 AA

Rusya, Savunma Bakanlığına ait uçağın Karadeniz'de düşmesiyle ilgili 3 bin kişinin katıldığı geniş çaplı bir arama operasyonu yürütüyor.

Pazar günü, Suriye'nin Lazkiye gitmek üzere kalkış yapan Tupolev Tu-154 tipi uçakla kısa bir süre sonra iletişim kesilmişti. Aralarında gazeteciler, müzisyenler ve Kızıl Ordu üyelerinin de yer aldığı 92 kişiden kurtulan olmadığını açıklanmıştı. Rusya, Savunma Bakanlığına ait uçağın Karadeniz'de düşmesiyle ilgili geniş çaplı bir arama operasyonu yürütüyor. Seçi yakınlarında yürütülen operasyona gemiler, helikopterler ve denizaltılarla gerçekleştirilen operasyona 3 bin 500 kişi katılıyor. 139 dalgıcın katıldığı arama ekipleri gece boyunca çalışmalarına ara vermeden devam etti.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Igor Konashenkov, operasyonun "bir dakika bile durmadığını" ifade etti. Konashenkov, operasyonun başından bu yana 11 cansız bedene ve 154 parçaya ulaşıldığını ifade ederek, gece karanlığında dahi ara verilmeyen çalışmalarda oldukça güçlü projektör kullanıldığını dile getirdi. Arama bölgesinin genişletildiğini sözlerine ekleyen Rus sözcü, 86 cansız bedenin kimlik tespiti için Moskova'ya gönderildiğini söyledi.

Öte yandan Rus medyası, hava trafik kontrolörleri ile yapılan ve son konuşma olduğu ifade edilen kayıtlarda herhangi bir acil durumun yaşanmadığını duyurdu.

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