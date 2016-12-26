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DÜNYA

Elinde DEAŞ bayrağıyla sınırı geçti!

Danimarkalı bir adam açık sınır politikasını eleştirmek için, DEAŞ bayrağıyla Danimarka'dan Almanya'ya geçti

26 Aralık 2016 Pazartesi, 14:01:49 Güncelleme: 14:15:33 HABERTURK.COM

Berlin'de bir Noel pazarına kamyonla düzenlenen terör saldırısının ardından Avrupa, açık sınır politikasını tartışmaya devam ediyor.

İsminin Vlad Tapes olduğunu söyleyen Danimarkalı bir adam elinde DEAŞ bayrağıyla Danimarka'dan Almanya'ya geçerek bu tartışmaya farklı bir boyut kazandırdı.

Kar maskesi takan ve eline büyük bir DEAŞ bayrağı alan Tapes, iki ülke arasındaki sınırdan rahat bir şekilde geçtiği anların videosunu çekerek sosyal medyada paylaştı. Tapes, bu videoyu açık sınır politikasının tehlikelerine dikkat çekmek için yaptığını söyledi.

Video'nun yüklendiği paylaşım sitesinde, videoyla birlikte "Açık sınırların olduğu yerde kendinizi rahat hissediyor musunuz?" notu paylaşıldı.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 1 saat önce
    Aynı bizim sınırlarımız gibi
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