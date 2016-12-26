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DÜNYA

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Katar'da

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Dışişleri Bakanı ile görüştü

26 Aralık 2016 Pazartesi, 14:24:47 Güncelleme: 15:21:48 AA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katarın başkenti Dohaya düzenlediği çalışma ziyareti kapsamında, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlunun Al Sani ile yaptığı baş başa ve heyetler arası görüşmelerde, Suriyedeki son gelişmeler ve ülkenin geleceğine ilişkin konular ele alındı.

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu Yüksek Müzakere Heyeti Koordinatörü Riyad Hicabın da katıldığı görüşmelerin ikinci bölümünde, Suriyedeki son durum hakkında karşılıklı bilgi alışverişinde bulunuldu.

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