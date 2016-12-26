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kızılordu korosu
DÜNYA

Koroda tek solist kaldı!

Rusya’dan Suriye’ye giden, içinde 64’ü Kızıl Ordu Korosu üyesi 92 kişiyi taşıyan askeri uçak Karadeniz’e düştü. Koro’nun baş sanatçısı Vadim Ananyev ise eşi doğum yaptığı için seyahate katılmamıştı

26 Aralık 2016 Pazartesi, 15:22:28 Güncelleme: 16:14:15

Rusya Savunma Bakanlığı, uçakta bulunanların bir listesini yayınladı. Buna göre; sekiz mürettebatla havalanan uçakta, dokuz gazeteci, sekiz askeri personel, iki sivil yetkili, bir uluslararası yardım organizasyonu çalışanı ve Kızıl Ordu Korosu’ndan 64 kişi bulunuyordu.

Koro Şefi Valery Halilov’un da uçakta olduğu öğrenildi. Koro’nun üçü dışında tüm şarkıcılarının Karadeniz’e düşen uçakta olduğu belirtildi. Solist Vadim Ananyev, Tass haber ajansına yaptığı açıklamada, üçüncü çocuğunun doğumu nedeniyle Suriye’ye giden uçakta yer almadığını söyledi.



Sanatçı, "Çoğu babalayka ve bayan gibi Rus gelenek şarkılarını çalan ve söyleyen arkadaşlarımızdan oluşan bir grup müzisyen Suriye'ye gidiyordu. Ben de gidecektim. Ama kısa süre önce oğlum oldu. Ailemizim üçüncü çocğu dünyaya geldi. Bu yüzden ben Moskova'da kaldım. Çok büyük şoktayım. Hala inanmak istemiyorum. Arkadaşlarımı kaybettim. Ben de o uçakta olabilirdim..." dedi.

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