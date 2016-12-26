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DÜNYA

Kazakistan, Suriye için evsahipliğine hazır

Kazakistan Devlet Başkanı Nazarbayev, Suriye için yapılacak barış görüşmelerine ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını söyledi

26 Aralık 2016 Pazartesi, 17:37:22 Güncelleme: 17:41:21 AA

Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev, Suriye görüşmelerine ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile St. Petersburg şehrinde bir araya gelen Nazarbayev burada yaptığı konuşmada, "Kazakistan Suriye müzakereleri için tüm tarafları kabul etmeye hazır. Suriyeli tarafların buluşması ve görüşmesi için tüm şartları oluşturacağız." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Nazarbayev, Rusya-Kazakistan ilişkilerinin gelişmeye devam ettiğini belirterek, Karadenizde düşen uçak nedeniyle Rus halkına başsağlığı diledi.

Putin de Kazakistanın Sovyet coğrafyasındaki entegrasyon süreçlerinin aktif katılımcılarından oluğunu ifade ederek, bu ülkenin gelişmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Putin-Nazarbayev görüşmesinin ardından Baykonur şehrinin statüsüne ilişkin anlaşma imzalandı.

 

 

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