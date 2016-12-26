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Mustafa Akıncı
DÜNYA

Mustafa Akıncı: Kıbrıs'ta referandum gündeme gelebilir

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, "Kıbrıs müzakerelerinde çözümün çerçevesini çizecek konuların sonuca bağlanması için 2017'nin yaz aylarında referandum gündeme gelebilir." dedi

26 Aralık 2016 Pazartesi, 22:46:27 Güncelleme: 22:48:46 AA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, İsviçre'nin Cenevre kentinde 9-12 Ocak'ta yapılacak Kıbrıs müzakerelerinde çözümün çerçevesini çizecek konuların sonuca bağlanması ve herhangi bir yol kazasına uğranmaması halinde, 2017'nin yaz aylarında referandumun gündeme gelebileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliğinin (KTGB) düzenlediği "Medya-Cumhurbaşkanı Buluşması" etkinliğinde Kıbrıs sorununa ilişkin son gelişmeler hakkında basın mensuplarını bilgilendirdi.

Zirvede halledilmesi gerekli olan zorunlu konuların ele alınacağını dile getiren Akıncı, Cenevre'de müzakere başlıklarından toprak, yönetim ve mülkiyete dayalı konuların sonuca bağlanması durumunda haritaların ortaya konulacağını, ardından da garanti ve güvenlik konularına odaklanılacağını ifade etti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) beş daimi üyesinin zirveye katılarak masada bulunması yönünde bir karar olmadığına ve buna da gerek olmadığına işaret eden Akıncı, Cenevre'de masada Kıbrıs Türk ve Rum tarafının olacağını, daha sonra da garantör üç ülke Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin dahil olacağını söyledi.

"BİRLEŞİK FEDERAL KIBRIS"

Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıbrıs’ta olası bir çözümde yeni duruma imza atacak olanın bugünkü "Kıbrıs Cumhuriyeti" değil, yeni oluşacak "Birleşik Federal Kıbrıs" olacağını belirterek, Cenevre öncesi müzakereciler düzeyinde görüşmelerin devam ettiğini, 4 Ocak’ta Rum lider Nikos Anastasiadis ile bir araya geleceğini sözlerine ekledi.

Kıbrıs'ta müzakereler, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın göreve gelmesinin ardından Eide'nin arabuluculuğunda 15 Mayıs 2015'te yeniden başlamıştı. Taraflar, 20-21 Kasım'da İsviçre'nin Mont Pelerin kasabasında yürütülen müzakerelerden, Rum yönetiminin beklenen adımları atmaması nedeniyle sonuçsuz ayrılmıştı.

Taraflar, 1 Aralık'ta aldıkları kararla İsviçre'nin Cenevre kentinde 9 Ocak'ta bir araya gelme, 11 Ocak'ta kendi haritalarını sunma ve 12 Ocak'ta da garantör ülkelerin katılacağı uluslararası konferansta bir araya gelme konusunda anlaşmıştı.

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