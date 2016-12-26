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ABD'li Korgeneral Townsend: Musul ve Rakka'nın DEAŞ'tan temizlenmesi iki yıl sürebilir

Uluslararası koalisyonun komutanlarından ABD’li Korgeneral Townsend, örgütün Musul ve Rakka’dan temizlenmesinin iki yıl alabileceğini belirtti

26 Aralık 2016 Pazartesi, 22:48:34 Güncelleme: 22:51:18 AA

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyonun komutanlarından Korgeneral Stephen Townsend, örgütün Irak’ta Musul’dan, Suriye’de de Rakka’dan temizlenmesinin iki yıl alabileceğini söyledi.

Amerikan haber portalı The Daily Beast’e konuşan ABD’li Korgeneral Townsend, DEAŞ’a karşı yürütülen operasyonlar hakkında bilgi verdi.

Irak’ın Musul ile Suriye’nin Rakka kentlerinin örgütten temizlenmesinin iki yıl alabileceğini belirten Townsend, spesifik bir zaman dilimi vermekten kaçındı. Townsend, Iraklı güvenlik güçlerinin örgüte karşı sahada büyük bir gelişim gösterdiğini ifade etti.

Irak ordusunun tanklarla şehirdeki yerleşim yerlerine girebildiğine vurgu yapan Townsend, “Dürüst olmak gerekirse, onları bu konuda eğittiğimizi düşünmüyorum. Bunu muharebe esnasında öğreniyorlar.” ifadesini kullandı.

ABD başkanlığına seçilen Donald Trump, seçim kampanyası sırasında DEAŞ’ı yenilgiye uğratacak gizli bir planı olduğunu belirterek, "örgütün çok çok kısa sürede" yok edilebileceği vaadinde bulunmuştu. Trump ancak bugüne kadar planına yönelik herhangi bir detaylı açıklamada bulunmadı.

Cumhuriyetçi Parti’nin önemli isimlerinden olan eski Temsilciler Meclisi Başkanı Newt Gingrich ise Trump’ın DEAŞ’ı yenilgiye uğratacak bir planı olmadığını savundu.

Fox News kanalına açıklamalarda bulunan Gingrich, "Bir stratejileri bulunduğunu düşünmüyorum." dedi.

Gingrich Trump’ın güvenlik ekibinde çok sayıda emekli askerlerin bulunduğuna dikkati çekerek, "Bir stratejiye ihtiyaçlarının olacağını biliyorlar." diye konuştu.

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