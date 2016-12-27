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Binyamin Netanyahu Barack Obama
DÜNYA

Binyamin Netanyahu'nun Barack Obama endişesi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Obama yönetiminin BMGK'ya, "İsrail-Filistin sorununun çözümü için müzakerelerin yeniden başlama kriterlerini belirleyecek" bir karar tasarısı sunmasından endişe ediyor

27 Aralık 2016 Salı, 00:02:48 Güncelleme: 00:05:06 AA

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, İsrail-Filistin sorununun çözümü için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) ABD tarafından yeni bir karar tasarının sunulması yönünde endişe taşıdığı belirtiliyor.

İsrail devlet radyosunun, bazı İsrailli kaynaklara dayandırdığı habere göre, İsrail Güvenlik Kabinesi dün akşam Netanyahu başkanlığında yaptığı toplantıda, Barack Obama yönetiminin BMGK'ya "İsrail-Filistin sorununun çözümü için müzakerelerin yeniden başlama kriterlerini belirleyecek" bir karar tasarısı sunma ihtimalini görüştü.

Haberde, Netanyahu'nun, Obama'nın başkanlık süresi sona ermeden İsrail'e yeni bir "siyasi tokat" atması yönünde endişe taşıdığı aktarıldı.

Mısır tarafından çarşamba günü BMGK'ya sunulan ve daha sonra yine Mısır'ın talebi üzerine ertelenen oylama, bu defa karar tasarısına destek veren Yeni Zelanda, Malezya, Venezuela ve Senegal tarafından BMGK'ya getirilerek oylanmıştı.

İsrail'in işgali altındaki Filistin topraklarında yasa dışı tüm yerleşim faaliyetlerini "derhal ve tamamen" durdurmasını talep eden karar, 14 oyla BMGK'da kabul edilmişti.

Şimdiye kadar BMGK'da İsrail'e yönelik eleştirilerin karşısında duran ABD, oylamada kararı veto etmek yerine ilk kez çekimser kalmıştı.

Kararın ardından Netanyahu, bugün ABD'nin Tel Aviv Büyükelçisi Dan Shapiro’yu, "durumu açıklama toplantısına" çağırmıştı.

İsrail makamları dün de karar tasarısına "evet" oyu kullanan ülkelerin büyükelçilerini Dışişleri Bakanlığına çağırmıştı.

ABD Başkanı Obama'nın 20 Ocak tarihine kadar görevini sürdüreceği açıklanmıştı.

İsrail'de yayımlanan Haaretz gazetesinin haberinde, 2016 yılında Doğu Kudüs'teki Yahudi yerleşim birimi planlarının sayısında ciddi bir artış olduğu belirtildi.

İsrail'in Doğu Kudüs'te 2014'te 775, 2015'te 395 konut inşasına onay verdiği ifade edilen haberde, bu yıl ise bin 506 konut inşasının onaylandığı kaydedildi.

Belediye yetkililerinin, İsrail Başbakanlık ofisini diplomatik hassasiyetler nedeniyle yerleşim birimi planlarını engellemekle suçlamasının ardından 2014 ve 2015 yıllarında yerleşim birimi inşasında ciddi bir yavaşlama yaşandığı aktarıldı.

Ayrıca Donald Trump'ın ABD başkanlık seçimlerini kazanmasının ardından Kudüs'teki yerleşim birimlerinin artış gösterdiği vurgulandı.

Habere göre, İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi İnşaat ve Planlama Komitesi'nin çarşamba günü 618 konutun inşasını onaylaması bekleniyor.

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